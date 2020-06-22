El programa tiene como finalidad apoyar a los trabajadores que coticen en la institución, mediante un crédito para fincar en un terreno propio o ampliar su vivienda.

El programa tiene como finalidad apoyar a los trabajadores que coticen en la institución, mediante un crédito para fincar en un terreno propio o ampliar su vivienda.

Como parte de las medidas anunciadas por el gobierno federal para reactivar la economía del país, tras la suspensión de labores para evitar la propagación del COVID-19, el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzó el programa Construyo Infonavit que consiste en dar créditos de hasta 528 mil pesos. El programa tiene como finalidad apoyar a los trabajadores que coticen en la institución, mediante un crédito para fincar en un terreno propio o ampliar su vivienda. Hay que recordar que este programa es independiente de los créditos para casa que ya se están distribuyendo. El instituto busca apoyar al menos a 70 mil personas.

¿Cómo pedir el crédito?

Para solicitar cualquier crédito del Infonavit, es necesario ingresar a la página Mi Cuenta Infonavit. El trámite para solicitar el crédito consta de cinco pasos:

Precalifícate. Verifica si puedes solicitar el crédito y de cuanto será el monto que te prestaran. Haz el curso saber + para decidir mejor. El instituto ofrece información a través de videos o tutoriales para ayudarte a tomar una decisión. Solicita tu crédito. Acude a una oficina del Infonavit con los documentos necesarios Elige a un notario público. Tienes que elegir a un notario y tendrás que preparar la documentación que te solicite. Obtén la constancia de crédito. En este documento estarán establecidas las condiciones financieras y la fecha límite para concluir el trámite.

Documentos necesarios para solicitar el crédito

Solicitud de inscripción de crédito.

Acta de nacimiento original y copia.

Identificación oficial, presentar original y copia (INE, pasaporte vigentes)

Estado de cuenta bancario del trabajador con CLABE (Clave interbancaria Estandarizada) en copia, no mayor a 2 meses.

Estudio de valor y dictamen técnico del terreno. Tienes que solicitarlo con el formato de las unidades de valuación con las que trabaja el Infonavit. Consulta el directorio.

Contrato de obra a precio alzado y tiempo determinado.

Cédula de presentación y ficha técnica.

Proyecto arquitectónico: plano de localización y planos arquitectónicos, planos estructurales, planos de instalaciones (eléctrica, hidráulica, sanitaria, gas, teléfono, etc.)., estudio de mecánica de suelos (en su caso) y memoria de cálculo.

Programa de obra y programa físico financiero.

Presupuesto para la construcción.

Licencia de construcción.

Puntos a considerar

El empleado tienen que estar cotizando ante el instituto para solicitar el crédito.

El préstamos será de hasta 528,000 pesos.

A partir de agosto se podrá acceder a dicho crédito.

El interesado podrá determinar el monto y plazo de pago de dicho crédito.

Se podrá utilizar para construir por cuenta propia en cualquier tipo de propiedad como: ejidal, comunal, privada o derivada de un programa gubernamental.

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