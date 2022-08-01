Las personas físicas tenían hasta el 31 de julio para solicitar la devolución automática de saldo a favor, en caso de haber presentado la declaración anual del año anterior

Las personas físicas tenían hasta el 31 de julio para solicitar la devolución automática de saldo a favor, en caso de haber presentado la declaración anual del año anterior

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) informó que la autoridad fiscal no ha completado las devoluciones de saldo a favor a contribuyentes que realizaron su declaración anual 2021 y solicitaron la devolución.

“Hay muchos contribuyentes que no han recibido sus devoluciones en automático, ahí la recomendación es que entren a la página del SAT”, dijo Laura Grajeda Trejo, presidenta del Instituto, en entrevista con El País.

Como reportamos,al primer trimestre de 2022, el SAT indicó que pagó 193,706 millones de pesos (mdp) de devoluciones tributarias, 111,128 mdp más que en 2018, equivalentes a un incremento real de 95.4%. En comparación al mismo periodo de 2021, el crecimiento fue de 56,014 mdp. Esto es 31.1% real. Además, el fisco aseguró que este año las devoluciones se han realizado en promedio en 14.7 días. Recientemente, Buenrostro informó que cualquier persona que tenga una devolución menor a 150,000 pesos es automática y no pasa por un revisor o auditor. De acuerdo con el Artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, la dependencia cuenta con un plazo de 40 días para efectuar la devolución, a partir de la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal con todos los datos solicitados: información de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente.

Retrasa SAT devoluciones

En los primeros tres meses del 2022, la autoridad fiscal reportó que las devoluciones de saldo a favor se realizaron en un tiempo promedio de 16.6 días. Sin embargo, después de abril, cuando las personas físicas presentaron su declaración anual, el ritmo de devoluciones disminuyó, de acuerdo con El País. Según las cifras de la Secretaría de Hacienda, en abril de 2022 se hicieron devoluciones por concepto de Impuesto sobre la renta (ISR) por 25.884 millones de pesos, mientras que en mayo el monto cayó a 5.948 millones, el último dato disponible hasta el momento. Como reportamos, algunos contribuyentes que han denunciado que el fisco ha presentado retrasos de hasta 69 días para efectuar la devolución del saldo a favor. En algunos de los casos, los contribuyentes afectados señalaron que el SAT les envió avisos de supuestas irregularidades o inconsistencias en su solicitud. En estos casos, es posible presentar una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). https://twitter.com/ProdeconMexico/status/1552655588382765057 Asimismo, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos reportó que, debido al prellenado del esquema de facturación electrónica, se desecharon automáticamente millones de comprobantes fiscales de contribuyentes que reclamaban saldos a favor en marzo y abril.

¿Cómo checo el estado de mi devolución?

Para comprobar cuál es la situación con un saldo a favor dentro del portal del SAT , deberás dirigirte a la opción "Devoluciones y compensaciones" y "Seguimiento de trámites y requerimientos". Cabe resaltar que para verificar algún saldo a favor es necesario contar con una contraseña o e.firma en el sitio del SAT para continuar con el trámite. Una vez ingresado tus datos podrás elegir el tipo de procedimiento para la devolución, ya sé la automática, o la manual, y en caso de que el pago por un saldo a favor no se haya efectuado puede ser por varias situaciones diferentes: