Hace unas semanas se designó a Óscar Moreno Villatoro como administrador central de Control y Seguridad Institucional en el SAT.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente designó a Óscar Moreno Villatoro como titular de la Administración Central de Control y Seguridad Institucional. De acuerdo con una nota publicada por La Jornada, Moreno Villatoro, fue director general de la Administración de Prisiones Federales durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, y es señalado como cercano ex colaborador de Genaro García Luna e investigado por presuntas irregularidades administrativas. El periódico informó que Moreno Villatoro fue llamado a comparecer en una audiencia inicial ante un juez federal. Esto se debe a que es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR ), porque presuntamente incurrió en actos ilícitos cuando formaba parte de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal, cuando fue encabezada por García Luna.

AMLO pidió investigar al servidor público

Por eso, tras darse a conocer la designación de Moreno Villatoro en el SAT, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió investigar al servidor público. López Obrador comentó “que se haga una investigación y si el señor participó con García Luna no debería estar ahí. Nos tienen que ayudar todos denunciando, hay que denunciar porque había mucha corrupción”. La Jornada indicó que Moreno Villatoro, junto con 20 ex servidores públicos más, presuntamente otorgaron contratos o modificaron los acuerdos de obra relacionados con la construcción de los centros penitenciarios de Durango, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán. Los costos generados por estos penales ascienden a más de 270 mil millones de pesos. Respecto del procedimiento judicial contra los ex funcionarios de prisiones federales, la audiencia inicial de este caso será el próximo 18 de octubre, luego que un juez de control del Reclusorio Sur de la Ciudad de México aplazó la audiencia del 23 de junio, porque algunos de los inculpados no tuvieron acceso completo a la carpeta de investigación o no fueron notificados.

Con información de La Jornada. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/18/politica/contrata-sat-a-ex-colaborador-de-garcia-luna-amlo-pide-investigarlo/ Puedes ver la versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí / Fecha de publicación: 18 de agosto de 2021.

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