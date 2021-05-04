Quizá te estés planteando el hecho de mudarte fuera a trabajar, si este es tu caso te acercamos las claves que debes conocer a la hora de mudarte a Canadá para trabajar así como las posibilidades q...

Quizá te estés planteando el hecho de mudarte fuera a trabajar, si este es tu caso te acercamos las claves que debes conocer a la hora de mudarte a Canadá para trabajar así como las posibilidades que puedes encontrar en la actualidad.

Qué debes saber ante de mudarte a Canadá para trabajar

Si estás pensando en mudarte a Canadá para trabajar lo primero que debes tener en cuenta son las posibilidades que, actualmente, te puede ofrecer este país en todos los sentidos así como una serie de puntos que resultan clave.

Piensa en qué quieres

Antes de nada debes tener claro en qué quieres trabajar y cuáles son tus objetivos si te vas a mudar a un país como Canadá. Mira e infórmate en primer lugar de los aspectos que te ofrece el país dentro de tu sector y a partir de ahí piensa si esta puede ser la posibilidad que más te encaje. Si consideras que hay una relación de empresas de tu sector importante y, en definitiva, allí contarás con más oportunidades laborales no dudes en plantearte la opción de mudarte a Canadá para trabajar.

¿Quieres hablar en español?

En Canadá no hay ninguna zona en la que el español sea el idioma oficial pero sí determinadas ciudades en las que se estima que una parte importante de la población lo habla. Este hecho puede hacer que saber español sea un reclamo en tu currículum y encontrar más fácilmente empleo. Por ejemplo, se considera que hay más de 100.000 personas que hablan español en esta ciudad y no solo eso son muchos los que cuentan con este idioma como el principal. Montreal es otra de las ciudades en las que se habla de manera notable español. Con casi 130.000 personas que hablan este idioma ir hasta esta ciudad puede ser un buen punto de partida si lo que buscas es trabajo y que tu adaptación a esta nueva vida. En cualquier caso puedes encontrar la información de Canadá en español más completa en las páginas especializadas.

Posibles programas para emigrar desde España a Canadá

Para emigrar de España a Canadá hay varios programas a los que te puedes acoger. Se trata de una opción ideal a la que acogerse si la persona tiene en su poder un título universitario o técnico, en definitiva, está destinado a aquellas personas que cuentan con una formación específica y especializada. Para solicitarlo tendrás que crear un perfil en la página del gobierno canadiense con los datos que te vayan solicitando y posteriormente el consulado de Canadá harás las comprobaciones y también será al lugar al que tengas que ir. Con este certificado podrás vivir años en Canadá, sobre todo este aspecto dependerá del tiempo que la empresa te requiera.

Startup Visa

Este permiso lo expide el gobierno a las personas que buscan emigrar a Canadá para iniciar una actividad empresarial. Para ello es importante informarse previamente en materia legislativa y tributaria del país sobre las empresas que allí se forman y su funcionamiento. Se tendrá que presentar toda la información pertinente en la Agencia Tributaria y el Registro Provincial del país. Cuando esté todo comprobado y acorde a la legislación se otorgará el permiso de ingreso y permanencia en el país. Con este permiso durante el tiempo que la empresa se mantenga activa los socios de la misma podrán vivir en Canadá sin ningún problema.

Programa de movilidad laboral

Con el programa de movilidad laboral tendrás la opción de estudiar y trabajar en Canadá. Tras finalizar la etapa de estudios si estás con este programa podrás solicitar el permiso pertinente y vivir durante tres años más. Anualmente, son 1000 los beneficiarios de este programa y para ser tú uno de ellos tendrás que entrar hasta la web oficial. Ingresar del gobierno, seleccionar el lugar de destino, ver los trabajos disponibles para ver si hay algo que te pueda encajar en ese sentido. Tendrás que tener vigente el pasaporte, así como los datos biométricos. No obstante, también podrán solicitarte alguna documentación adicional a lo largo del proceso. Tras estos pasos solo tendrás que rellenar el formulario que suministra la entidad y esperar la respuesta pertinente. Una vez tienes todos estos aspectos en cuenta y determinas qué quieres, a dónde te gustaría ir y cómo y con qué programas puedes hacerlo será el momento de que te pongas a buscar de manera activa empleo en Canadá.