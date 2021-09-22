Además de ajustes inflacionarios, la Miscelánea Fiscal contiene cambios a la Ley del IEPS para combatir el huachicol. El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión l...

Además de ajustes inflacionarios, la Miscelánea Fiscal contiene cambios a la Ley del IEPS para combatir el huachicol. El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión la propuesta de Paquete Económico 2022, que se integra por los documentos con las proyecciones macroeconómicas, las propuestas de ingresos y de egresos, y diversas reformas y adecuaciones fiscales.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el Paquete Económico 2022 mantiene la austeridad fiscal que caracteriza al gobierno actual. Esto se debe principalmente a que no habrá creación de nuevos impuestos ni aumento en las tasas actuales.

Sin embargo, sí deben hacerse ajustes inflacionarios a los impuestos, especialmente al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). Para finales de este año, Hacienda estima que la inflación sea de 5.7%.

Refrescos y bebidas saborizadas

Para 2021, la cuota de IEPS en bebidas saborizadas es de 1,30 pesos por litro. Con el ajuste inflacionario, será de 1.37 pesos por litro.

Tabaco

Cigarros y puros deben pagar una tasa de 160% por IEPS, además de una cuota inflacionaria. Para 2021, esta cuota es de 0.51 pesos por cigarro enajenado o importado. En 2022, la tasa de 160% se mantendrá igual; sin embargo, la cuota subirá a 0.53 pesos por cigarro.

Combustibles

Como señala Expansión, hay una propuesta para modificar la cuota federal de IEPS a combustibles, la más grande de las tres cuotas a este producto. La propuesta consiste en utilizar la inflación esperada durante 2022 para el cálculo de la cuota. Actualmente las cuotas de IPES son de 5.11, 4.31 y 5.62 pesos por litro para Magna, Premium y diésel, respectivamente. Con la inflación de 5.7%, quedarían en 5.40, 4.55 y 5.94 pesos por litro.

Combate al huachicol

La Miscelánea Fiscal incluye algunas propuestas a la Ley del IEPS para combatir el huachicol. La más importante es que cuando la autoridad aduanera detecte que por las características de la mercancía que se introduce a territorio nacional, ésta corresponde a combustibles automotrices respecto de los cuales se ha omitido el pago total o parcial del impuesto, se aplique la cuota que corresponda según el tipo de combustible de que se trate, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que sean procedentes. Esto se debe a que a veces se realizan importaciones de combustible con una fracción arancelaria menor para evadir el pago de IEPS. Con información de Expansión, Excélsior y El CEO https://expansion.mx/economia/2021/09/21/impuestos-inflacion-2022-mexico https://elceo.com/economia/miscelanea-fiscal-2022-propuestas-regimen-de-confianza-tasa-cero-iva/ https://www.excelsior.com.mx/nacional/plantean-combate-fiscal-al-huachicol/1470860

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