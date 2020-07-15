Te decimos qué es la Beca Bienestar para las Familias, en qué consiste y cuáles son los requisitos para obtenerla. La Beca Bienestar para las Familias es uno de los programas sociales insignia del ...

Te decimos qué es la Beca Bienestar para las Familias, en qué consiste y cuáles son los requisitos para obtenerla. La Beca Bienestar para las Familias es uno de los programas sociales insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo objetivo es ayudar a que los niños y adolescentes inscritos en instituciones de educación básica puedan seguir sus estudios. No confundir este programa con la Beca Benito Juárez, que está destinada a estudiantes de preparatoria.

¿Quiénes pueden beneficiarse de la Beca Bienestar para las Familias?

El programa está dirigido a niños y adolescentes inscritos en instituciones públicas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria).

¿A cuánto asciende el monto de la beca?

El apoyo consiste en 800 pesos mensuales.

¿Cómo puedo inscribirme?

Los lugares disponibles para incorporarse al programa se determinarán con base en la suficiencia presupuestal. Se elige a los beneficiados con base en un censo que realizó el gobierno federal. Sin embargo, también reciben solicitudes de incorporación al programa. Para recibir más información al respecto, el gobierno puso a disposición de la población los siguientes medios de contacto:

El teléfono 01 800 500 5050, en horario de 09:00 – 18:00 horas

El correo electrónico [email protected]

Requisitos para inscribirse a la Beca Bienestar para las Familias

Tener un hijo estudiando en una institución pública de educación básica cuya edad sea menor a 18 años.

No recibir simultáneamente otra beca educativa de manutención otorgada por alguna institución del sistema educativo que sea financiada con recursos federales.

Si el niño no vive o estudia en una localidad de alta marginación, el ingreso mensual per cápita de la familia deberá estar por debajo de la línea de pobreza.

Si los únicos niños de la familia son menores de cinco años, deberán residir en localidades de alta marginación.

También pueden ser beneficiarias las adolescentes embarazadas que no reciban la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas del Programa de Becas Elisa Acuña.

Grupos priorizados para recibir la beca

Si bien cualquiera que cumpla los requisitos es potencialmente elegible, se dará prioridad a los siguientes grupos:

Familias con población indígena o afromexicana

Familias con mayor número de niños menores de cinco años

Niños o adolescentes que hayan perdido a alguno de sus padres

Familias con integrantes con alguna discapacidad

¿Quién recibe el pago?

El pago se entrega a los padres de familia que tengan hijos cursando preescolar, primaria o secundaria en alguna escuela del país. El depósito de la Beca Bienestar para las Familias se hace en una tarjeta que se entrega personalmente a la familia beneficiaria una vez inscritos en el programa. Consulta las reglas de operación del programa en esta liga.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.