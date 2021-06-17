Los tribunales ya podían consultar esta información, pero anteriormente la tenían que pedir por escrito. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pondrá a disposición de los tribunales del poder judicial de la federación una plataforma en la que podrán consultar la información de los trabajadores que en juicios laborales reclaman el otorgamiento de sus prestaciones. Para ello, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, y el secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos, Antonio Alpízar Salazar, firmaron un convenio. De esta forma el Infonavit cumplirá con el mandato del artículo 899-E de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece que las instituciones de seguridad social deberán poner al alcance de los tribunales una plataforma con la que podrán consultar sus bases de datos. El párrafo 13 del numeral mencionado, adicionado en 2019, dice lo siguiente: "Las instituciones de seguridad social deberán poner a disposición de los tribunales una plataforma informática que permita el acceso a sus bases de datos con el objeto de que el tribunal esté en condiciones de esclarecer los hechos controvertidos". Los tribunales ya podían consultar esta información, pero anteriormente la tenían que pedir por escrito. Con la plataforma podrán encontrar los datos en línea, reduciendo tiempos y costos. Para salvaguardar los datos personales de los trabajadores, el Infonavit implementará los candados de seguridad que considere necesarios para garantizar que se hace un uso adecuado de los mismos. El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, dijo que con la creación de la plataforma informática se mejorará la defensoría pública y se mejorará la calidad de la impartición de justicia. El secretario general del Consejo de la Judicatura Federal aseguró que la justicia laboral será más accesible. "Esta colaboración fortalece la instancia de hacer la justicia en materia laboral más ágil, eficiente y más expedita", dijo.

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