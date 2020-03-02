Boletín semanal de noticias fiscales. Lunes 2 de marzo de 2020. > «En el mundo, dado que no hay claridad y certeza (sobre el coronavirus), la palabra clave es monitorear y estar atentos. Estamos en...
Compartir
Boletín semanal de noticias fiscales. Lunes 2 de marzo de 2020.
«En el mundo, dado que no hay claridad y certeza (sobre el coronavirus), la palabra clave es monitorear y estar atentos. Estamos en territorios desconocidos.»
—Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México
📧 El Fiscoanalista
Análisis fiscal cada semana, directo a tu correo. Gratis.