Descubre la verdad detrás de los supuestos cambios fiscales, CURP biométrica y actas de nacimiento y por qué es crucial informarse en fuentes confiables para evitar confusiones

Descubre la verdad detrás de los supuestos cambios fiscales, CURP biométrica y actas de nacimiento y por qué es crucial informarse en fuentes confiables para evitar confusiones

En México, las reformas y actualizaciones fiscales son un tema recurrente cada año. Estas modificaciones, derivadas de ajustes legislativos y presupuestarios, suelen ser propuestas en el Paquete Económico presentado cada septiembre por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Mantenerse informado es esencial para evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En este contexto, Fiscalia señala que la desinformación fiscal ha aumentado, generando confusión entre los contribuyentes. A finales de 2024, varios rumores y noticias falsas sobre nuevas obligaciones fiscales se difundieron ampliamente. A continuación, se desmienten algunos de los mitos más comunes y se aclara la verdad:

1. El supuesto nuevo impuesto del 16% en compras en línea

Se ha difundido erróneamente que a partir de enero de 2025 el SAT cobrará un nuevo impuesto del 16% por compras realizadas en plataformas como Amazon, Shein o AliExpress. Esto es falso. No se trata de un impuesto nuevo, sino de ajustes en la forma de recaudación ya contemplada en la legislación fiscal para evitar omisiones.

2. La "CURP biométrica" y su confusión con la cédula de identidad

La CURP, un documento obligatorio en México, ha generado rumores respecto a una supuesta versión "biométrica". Si bien en julio de 2024 Xalapa, Veracruz, lanzó un programa piloto para emitir una 'Cédula de Identidad Única' con datos biométricos, este documento es opcional, de alcance local y no sustituye la CURP. Tampoco existe legislación federal que respalde una CURP biométrica.

3. El "nuevo" formato del acta de nacimiento

Otra noticia falsa afirma que se ha implementado un nuevo formato de acta de nacimiento con medidas de seguridad como códigos QR y firma electrónica. En realidad, este formato se aplica desde el 6 de marzo de 2017. No es necesario renovarlo ni realizar trámites adicionales en 2025.

Fiscalia enfatiza la importancia de informarse en fuentes confiables y desarrollar el hábito de cuestionar noticias alarmistas o novedosas. La desinformación no solo genera confusión, sino que puede derivar en incumplimientos fiscales innecesarios.