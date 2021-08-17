El vicepresidente de Interjet es buscado por presunta defraudación fiscal de 66 millones de pesos. Miguel Alemán Magnani es buscado por la Oficina de Policía Internacional (Interpol) en más de 190 ...

El vicepresidente de Interjet es buscado por presunta defraudación fiscal de 66 millones de pesos. Miguel Alemán Magnani es buscado por la Oficina de Policía Internacional (Interpol) en más de 190 países por una presunta defraudación fiscal de 66 millones 285 mil 195 pesos, según lo publicó Reforma. De acuerdo con informes del Gobierno Federal, Alemán Magnani cuenta con una ficha roja solicitada por la Interpol-México con base en la orden de aprehensión librada el 8 de julio por un juez de control de la Ciudad de México por el presunto delito de defraudación fiscal, esto relacionado con su gestión como dueño de la aerolínea Interjet, la cual no opera desde diciembre de 2020. El Instituto Nacional de Migración informó que el empresario salió del país desde el 31 de enero, su abogado, Javier Mondragón mencionó que Magnani se encontraba radicando en Francia, ya que cuenta con la nacionalidad francesa al ser su madre francesa por nacimiento. Como menciona Reforma, esto favorece a Magnani, ya que el gobierno francés no extradita a sus nacionales y solo acepta juzgados bajo su legislación, siempre y cuando el delito tenga un equivalente en su código.

El delito

A Magnani se le acusa de no haber entregado el Impuesto sobre la renta (ISR) por 66 millones 285 mil 195 pesos durante su gestión como dueño de Interjet en el 2018, esto responde a una querella; a Magnani le imputan la modalidad de delito de defraudación fiscal prevista en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación que prevé prisión preventiva de oficio. El empresario no pudo suspender la orden de captura con un amparo ni llevar el proceso en libertad, en el caso de ser vinculado quedaría internado en un reclusorio.

¿Qué pasó con Interjet?

Como menciona El Financiero, para el primer trimestre del 2019 la aerolínea canceló vuelos por no contar con aviones disponibles ni tripulación suficiente, además de la dificultad para conseguir refacciones y mantenimiento para los aviones de origen ruso Superjet 100. La situación de Interjet la agravó la llegada de la pandemia por Covid-19 que pasó de tener más de 60 aviones a solo 4 y un poco más de 5 mil empleados, los cuales no percibían su sueldo desde agosto de 2020, orillando a la familia Alemán a vender el 90.4% de las acciones. Para enero de este año, la sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que representa a la mayor parte de colaboradores de Interjet, estalló una huelga que todavía se mantiene.

Con información de: Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/giran-ficha-roja-contra-aleman-magnani/gr/ar2241370?md5=c7625bcbc437ee1e464ac849b08ba3b7&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/17/miguel-aleman-magnani-interpol-emite-ficha-roja-para-su-captura/

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