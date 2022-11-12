Este régimen, que comenzó a funcionar en 2022, ofrece facilidades tanto a personas físicas como a personas morales En 2022 empezó a operar el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), con la prom...

Este régimen, que comenzó a funcionar en 2022, ofrece facilidades tanto a personas físicas como a personas morales En 2022 empezó a operar el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), con la promesa de facilitar el pago de impuestos y sumar más contribuyentes. La incorporación al RESICO es optativa, siempre y cuando los ingresos anuales no superen los 3 millones 500 mil pesos. Pero ¿sabes si como persona física o persona moral te conviene este nuevo régimen? Aquí te decimos las preguntas frecuentes para ambos contribuyentes.

Preguntas frecuentes sobre el RESICO (Personas Físicas)

1. ¿Qué beneficios tiene el Régimen Simplificado de Confianza?

Tasas progresivas para el pago del Impuesto Sobre la Renta, sobre ingresos efectivamente facturados y cobrados.

Aumenta el límite de ingresos permitidos (ahora $3,500,000 de pesos anuales). Si tributas en el RIF, el monto anual de ingresos permitidos es de $2,000,000 de pesos anuales, en este sentido, para el Régimen Simplificado de Confianza el límite es mayor.

Tienes declaraciones pre-llenadas con pago ágil, es decir, se genera automáticamente una línea de captura para pagar en ventanilla o a través de banca en línea.

Estás relevado de presentar declaraciones informativas y contabilidad electrónica.

Pagas mensualmente el monto del impuesto, a más tardar los días 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago.

2. ¿Qué actividades se pueden llevar a cabo en el RESICO?

Para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza, las actividades que se pueden llevar a cabo son las profesionales, empresariales o el otorgamiento del goce o el uso temporal de bienes inmuebles, actividades como: Actividades profesionales: Servicio personal independiente prestado a dependencias de gobierno, a empresas o a personas físicas, por ejemplo:

Contaduría

Medicina

Abogacía

Actividades empresariales:

Industriales

Comerciales

Autotransporte

Agrícolas

Ganaderas

Pesqueras

Imprentas, talleres mecánicos

Restaurantes, cocinas económicas, bares, restaurantes, cafeterías

Misceláneas, tiendas de abarrotes

Ferreterías, refaccionarias

Escuelas, guarderías

Uso o goce temporal de bienes inmuebles: actividades provenientes del arrendamiento o subarrendamiento.

3. ¿Cómo se determina el IVA en el RESICO?

Ya que la Ley del IVA (Impuesto al Valor Agregado) regula el impuesto que se debe pagar por la realización de actividades o actos, la entrada en vigor del RESICO, toda vez que se refiera a la determinación y pago de del ISR, no representa modificación en la forma de determinar el IVA causado y el IVA acreditable.

4. ¿El tiempo de tributación en el RESICO será indefinido o por un tiempo determinado como en el RIF?

El régimen de confianza es indefinido, siempre y cuando se cumpla con las obligaciones fiscales y los requisitos establecidos en el Régimen Simplificado de confianza. Cabe resaltar que, una vez que se deje de tributar en el RESICO, ya sea por sobrepasar el monto máximo permitido o por el incumplimiento de las obligaciones fiscales, se tributará según el régimen que corresponda, dependiendo de las actividades económicas que se realicen.

5. ¿Qué obligaciones tienen las personas físicas?

Estar inscrito en el RFC y mantenerlo actualizado

Tener e.Firma y buzón tributario activo

Expedir y solicitar facturas por sus ingresos, gastos e inversiones

Pagar mes con mes el impuesto, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda la declaración

Presentar la Declaración Anual en el mes de abril del año siguiente a aquel al que corresponda la declaración

6. Si me doy de baja en el Régimen Simplificado de Confianza, ¿después puedo volver a tributar en él?

Sí, se puede volver a tributar en el RESICO siempre y cuando hayas cumplido con las obligaciones fiscales durante el periodo que tributaste en este régimen, y mientras tus ingresos no hayan rebasado el monto máximo permitido de $3,500,000 pesos.

Preguntas frecuentes sobre el Régimen Simplificado de Confianza (Personas Morales)

7. ¿Qué se necesita para presentar la declaración mensual “ISR Simplificado de Confianza” para Personas morales?

Únicamente necesitas el RFC y contraseña, además de tener activa la obligación de ISR Simplificado de Confianza, y para enviar esta declaración sólo necesitas firma electrónica.

8. ¿Cuáles son las deducciones que pueden llevar a cabo las Personas morales que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza SAT?

Las Personas morales que tributen en el RESICO tendrán las siguientes deducciones:

Devoluciones que se reciban o descuentos y bonificaciones que se hagan siempre y cuando se haya acumulado el ingreso correspondiente

que se reciban o descuentos y bonificaciones que se hagan siempre y cuando se haya acumulado el ingreso correspondiente Adquisiciones de mercancías , así como de materias primas

, así como de materias primas Gastos netos de devoluciones , descuentos o bonificaciones

, descuentos o bonificaciones Inversiones

Intereses pagados derivados de la actividad , sin ajuste alguno

, sin ajuste alguno Cuotas a cargo de los patrones , pagadas al IMSS

, pagadas al IMSS Aportaciones para creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilación del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social

para fondos de pensiones o jubilación del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social Primas de antigüedad constituidas en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

9. ¿Qué beneficios tengo en el Régimen Simplificado de Confianza?

Los ingresos considerados para sus declaraciones serán aquellos que sean efectivamente cobrados.

Las deducciones deberán ser erogadas en el ejercicio de que se trate.

Puedes ejercer deducción por inversiones, aplicando los porcentajes máximos autorizados, siempre que el monto total de la inversión no haya excedido los $3,000,000 de pesos.

10. ¿Las Personas morales ya constituidas se pueden cambiar al Régimen Simplificado de Confianza?

Sí, pueden cambiarse, siempre y cuando sean Personas morales residentes en México y estén constituidas sólo por Personas físicas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no sobrepasen los $35,000,000 de pesos.

11. ¿Los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza SAT están obligados a emitir facturas electrónicas?

Sí, al tratarse de Personas morales en términos del Artículo 213 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán expedir factura electrónica por todas las actividades que realicen.

12. Si pertenezco al Régimen Simplificado de Confianza ¿Cómo puedo obtener mi e.firma?

Si necesitas obtener tu e.firma por primera vez, debes acudir a cualquier oficina del SAT que preste este servicio, recuerda que debes registrar una cita antes de ir. Puedes registrar una cita en el Portal de citas del SAT, en este enlace debes seleccionar la opción que corresponde (si se trata de persona moral), además de cumplir con todos los requisitos establecidos en la ficha de trámite correspondiente, publicada en el portal sat.gob.mx