La Prodecon explicó que cuando se trata de un pago por separación, se tiene una reducción en la carga tributaria porque la tasa que debe considerarse es distinta Cuando una persona recibe el pago de salarios caídos obtenidos de un juicio laboral por un despido injustificado, en ocasiones el ex empleador retiene el Impuesto sobre la Renta (ISR) respectivo. Lo anterior se debe a que aplica un tratamiento de salario ordinario y no por un pago por separación derivado de la terminación de la relación laboral. Pero la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente informó que lo correcto es que en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se dé el tratamiento fiscal de ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro o indemnización u otros pagos por separación. Esto, de conformidad con el Artículo 95 de la Ley del ISR. La Prodecon indicó que es importante que sepas que, al aplicar el procedimiento de manera indebida te puede resultar un impuesto a cargo mayor al que deberías pagar.

El pago por separación tiene una reducción en la carga tributaria

El ombudsman fiscal explicó que cuando se trata de un pago por separación, se tiene una reducción en la carga tributaria porque la tasa que debe considerarse es distinta. Por eso, la Prodecon puso a disposición de los contribuyentes sus servicios de manera gratuita. Porque señaló que en el CFDI se debe reconocer el carácter de indemnización o pagos por separación a los ingresos recibidos por un laudo laboral. Esto, para que se garantice la justicia fiscal, en estricto apego a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.