Una reciente modificación fiscal obliga a que todos los socios o accionistas, ya sean mexicanos o extranjeros, cuenten con RFC desde el inicio. Ya no se vale decir “no lo proporcionó”. Si eres nota...

Una reciente modificación fiscal obliga a que todos los socios o accionistas, ya sean mexicanos o extranjeros, cuenten con RFC desde el inicio. Ya no se vale decir “no lo proporcionó”. Si eres notario, socio o estás por constituir una empresa, esto te interesa.

📅 Cambios publicados el 13 de mayo de 2025

El 13 de mayo de 2025, se publicó un cambio importante en las reglas fiscales que afecta directamente a los socios o accionistas de empresas. Antes, si alguien no tenía su RFC al momento de firmar el acta constitutiva o de una asamblea, el notario podía simplemente dejar constancia de que no se lo habían proporcionado. Eso ya no será posible.

🚫 RFC obligatorio desde el inicio

Con esta nueva modificación, todas las personas que participen como socios o accionistas deben contar con su RFC desde el inicio, sin excepción. Si no lo tienen, no podrán ser incluidos en el acta, según reporta Fiscalia. En el caso de socios extranjeros, aún pueden usar las claves genéricas autorizadas por el SAT, pero deben seguir el proceso correcto y reportarlo formalmente. Ya no basta con dejar una nota diciendo que no tienen RFC. Esto forma parte del esfuerzo del SAT por tener más control y transparencia sobre quiénes están detrás de las empresas en México, alineándose con estándares internacionales.

👉 ¿Qué debes hacer?

Verifica que todos los socios ya tengan su RFC si vas a crear una empresa o hacer cambios en la sociedad.

que todos los socios ya tengan su RFC si vas a o hacer cambios en la sociedad. Si hay socios extranjeros , asegúrate de usar la clave genérica adecuada y presentar la declaración correspondiente ante el SAT.

, asegúrate de y ante el SAT. Si eres notario, recuerda que no puedes aceptar actas con socios sin RFC.

Este cambio busca cerrar espacios a la evasión fiscal y asegurar que todos los dueños reales de las empresas estén claramente identificados desde el principio.