Esta semana, se publicó la lista de las 13 plataformas digitales extranjeras que ya se inscribieron en el RFC. Este 1 de junio entraron en vigor las disposiciones transitorias de la Ley del Impuest...

Esta semana, se publicó la lista de las 13 plataformas digitales extranjeras que ya se inscribieron en el RFC. Este 1 de junio entraron en vigor las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios digitales. Las reglas establecen que las personas físicas que enajenen bienes o presten servicios a través de internet mediante estas plataformas, así como las plataformas digitales mismas, deberán inscribirse en el registro federal de contribuyentes (RFC). El día de ayer, se publicó el "Oficio 700-04-02-00-00-2020-78 mediante el cual se da a conocer el listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del artículo 18-D, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente" en el Diario Oficial de la Federación. Básicamente, es una lista de las empresas que ya se inscribieron en el RFC. Hasta el momento, solamente se trata de empresas extranjeras sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales en territorio nacional.

Las 13 plataformas digitales inscritas en el RFC

Denominación o Razón Social Nombre comercial RFC Ciudad y País de origen Fecha de inscripción en el RFC UBER B.V. UBER B.V. UBV121024TN8 REINO DE LOS PAÍSES BAJOS 10/07/2019 DIDI MOBILITY INFORMATION TECHNOLOGY PTE. LTD DIDI MOBILITY INFORMATION TECHNOLOGY PTE. LTD DMI1712045J9 REPÚBLICA DE SINGAPUR 04/09/2019 BLOOMBERG FINANCE L.P. BLOOMBERG FINANCE L.P. BFL070605UE0 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 25/06/2020 ALEXA INTERNET ALEXA INTERNET AIN970501J32 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 09/06/2020 REBUILDING TECHNOLOGY PTE. LTD REBUILDING TECHNOLOGY PTE. LTD RTP181221NE7 REPÚBLICA DE SINGAPUR 04/09/2019 AMAZON SERVICES EUROPE S.A R.L. AMAZON SERVICES EUROPE S.A R.L. ASE030509UJ6 GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO 23/06/2020 HOMEAWAY HOMEAWAY HUL9601305U0 REINO UNIDO 23/06/2020 MICROSOFT CORPORATION MICROSOFT CORPORATION MCO091123MR8 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 02/06/2020 EXPEDIA EXPEDIA EIN131115UE7 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 22/06/2020 NETFLIX INTERNATIONAL B.V. NETFLIX INTERNATIONAL B.V. NIB110729FX4 REINO DE LOS PAÍSES BAJOS 01/06/2020 AMAZON SERVICES INTERNATIONAL, INC. AMAZON SERVICES INTERNATIONAL, INC. ASI030624312 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 09/06/2020 AMAZON.COM SERVICES LLC AMAZON.COM SERVICES LLC ASL020118JS5 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 09/06/2020 HOMEAWAY.COM, INC. HOMEAWAY.COM, INC. HIN050121KJ5 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 23/06/2020

¿Qué obligaciones fiscales adquirieron estas empresas?

Entre las obligaciones de estas empresas se encuentran las siguientes:

Expresar el precio de los servicios con el IVA por separado.

Tener un registro de clientes.

Avisar al SAT sobre el número de operaciones mensuales.

Calcular y pagar el IVA mensualmente.

Expedir facturas a los clientes.

Tener un domicilio fiscal en México.

Retener el ISR de sus trabajadores.

Estas listas se deben publicar bimestralmente los primeros 10 días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Por esto, puede que en los meses siguientes veamos empresas más pequeñas inscritas.

¿Qué dicen las reglas?

Las reglas 12.3.1. y12.3.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 establecen que las personas físicas que operen a través de estas plataformas deben presentar los siguientes trámites:

Presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. Esto se encuentra en la ficha de trámite 71/CFF del Anexo 1-A.

Para los que se inscriban al RFC por primera vez, deben usar la ficha 39/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas”.

Las nuevas reglas también incluyen algunos cambios en el RFC para personas morales. La regla12.2.2. dice que las empresas que operen estas plataformas y ya estén inscritas en el RFC antes del 1 de junio, deben presentar el trámite 4/PLT “Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones para plataformas que prestan servicios digitales de intermediación entre terceros” antes del 30 de junio. Además, la regla **12.2.1.**dice que incluso los residentes en el extranjero que presten servicios digitales de intermediación entre terceros con el carácter de retenedores de ISR e IVA deberán inscribirse en el RFC.

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