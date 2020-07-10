Esta semana, se publicó la lista de las 13 plataformas digitales extranjeras que ya se inscribieron en el RFC. Este 1 de junio entraron en vigor las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios digitales. Las reglas establecen que las personas físicas que enajenen bienes o presten servicios a través de internet mediante estas plataformas, así como las plataformas digitales mismas, deberán inscribirse en el registro federal de contribuyentes (RFC). El día de ayer, se publicó el "Oficio 700-04-02-00-00-2020-78 mediante el cual se da a conocer el listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del artículo 18-D, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente" en el Diario Oficial de la Federación. Básicamente, es una lista de las empresas que ya se inscribieron en el RFC. Hasta el momento, solamente se trata de empresas extranjeras sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales en territorio nacional.
Las 13 plataformas digitales inscritas en el RFC
|Denominación o Razón Social
|Nombre comercial
|RFC
|Ciudad y País de origen
|Fecha de inscripción en el RFC
|UBER B.V.
|UBER B.V.
|UBV121024TN8
|REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
|10/07/2019
|DIDI MOBILITY INFORMATION TECHNOLOGY PTE. LTD
|DIDI MOBILITY INFORMATION TECHNOLOGY PTE. LTD
|DMI1712045J9
|REPÚBLICA DE SINGAPUR
|04/09/2019
|BLOOMBERG FINANCE L.P.
|BLOOMBERG FINANCE L.P.
|BFL070605UE0
|ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
|25/06/2020
|ALEXA INTERNET
|ALEXA INTERNET
|AIN970501J32
|ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
|09/06/2020
|REBUILDING TECHNOLOGY PTE. LTD
|REBUILDING TECHNOLOGY PTE. LTD
|RTP181221NE7
|REPÚBLICA DE SINGAPUR
|04/09/2019
|AMAZON SERVICES EUROPE S.A R.L.
|AMAZON SERVICES EUROPE S.A R.L.
|ASE030509UJ6
|GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
|23/06/2020
|HOMEAWAY
|HOMEAWAY
|HUL9601305U0
|REINO UNIDO
|23/06/2020
|MICROSOFT CORPORATION
|MICROSOFT CORPORATION
|MCO091123MR8
|ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
|02/06/2020
|EXPEDIA
|EXPEDIA
|EIN131115UE7
|ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
|22/06/2020
|NETFLIX INTERNATIONAL B.V.
|NETFLIX INTERNATIONAL B.V.
|NIB110729FX4
|REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
|01/06/2020
|AMAZON SERVICES INTERNATIONAL, INC.
|AMAZON SERVICES INTERNATIONAL, INC.
|ASI030624312
|ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
|09/06/2020
|AMAZON.COM SERVICES LLC
|AMAZON.COM SERVICES LLC
|ASL020118JS5
|ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
|09/06/2020
|HOMEAWAY.COM, INC.
|HOMEAWAY.COM, INC.
|HIN050121KJ5
|ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
|23/06/2020
¿Qué obligaciones fiscales adquirieron estas empresas?
Entre las obligaciones de estas empresas se encuentran las siguientes:
- Expresar el precio de los servicios con el IVA por separado.
- Tener un registro de clientes.
- Avisar al SAT sobre el número de operaciones mensuales.
- Calcular y pagar el IVA mensualmente.
- Expedir facturas a los clientes.
- Tener un domicilio fiscal en México.
- Retener el ISR de sus trabajadores.
Estas listas se deben publicar bimestralmente los primeros 10 días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Por esto, puede que en los meses siguientes veamos empresas más pequeñas inscritas.
¿Qué dicen las reglas?
Las reglas 12.3.1. y12.3.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 establecen que las personas físicas que operen a través de estas plataformas deben presentar los siguientes trámites:
- Presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. Esto se encuentra en la ficha de trámite 71/CFF del Anexo 1-A.
- Para los que se inscriban al RFC por primera vez, deben usar la ficha 39/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas”.
Las nuevas reglas también incluyen algunos cambios en el RFC para personas morales. La regla12.2.2. dice que las empresas que operen estas plataformas y ya estén inscritas en el RFC antes del 1 de junio, deben presentar el trámite 4/PLT “Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones para plataformas que prestan servicios digitales de intermediación entre terceros” antes del 30 de junio. Además, la regla **12.2.1.**dice que incluso los residentes en el extranjero que presten servicios digitales de intermediación entre terceros con el carácter de retenedores de ISR e IVA deberán inscribirse en el RFC.
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