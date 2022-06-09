De acuerdo con fiscalistas, los adeudos no son impedimento para que el SAT entregue la Constancia de Situación Fiscal a los contribuyentes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está aprovechando el trámite de la Constancia de Situación Fiscal para realizar reclamos de adeudos por omitir el pago de impuestos por ingresos no reportados hace años, así como el cobro de multas por incumplir con la declaración anual, según reporta El Universal. En entrevista con el diario, fiscalistasadvirtieron que el SAT no puede condicionar la entrega del documento al pago de adeudos añejos o la regularización de su situación fiscal. El integrante de la Comisión Técnica Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), Roberto Colín, dijo al medio que, si existe un crédito o adeudo fincado, se puede cobrar. Sin embargo, no es impedimento para que el SAT entregue a los contribuyentes la constancia. Asimismo, dijo que con el tramite de la Constancia, la autoridad hacendaria aprovechó la oportunidad para recordar que existen créditos pendientes de pago. Por su parte, el consultor Javier Zepeda, dijo al diario que, si el contribuyente no tiene cómo comprobar que sí cumplió con su adeudo, le van a seguir cobrando. El 1 de julio, con la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, el SAT exigirá que los datos del receptor, como su régimen fiscal y su código postal, coincidan con los del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por lo que la Constancia debe ser actualizada.

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De acuerdo con los especialistas consultados por El Universal, ante esta situación recomiendan lo siguiente: