La cantante dijo que de haber existido una ley como esta, ella no habría sufrido lo que vivió en los 90's La cantante regiomontana Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz mejor conocida como Gloria Trevi celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma que endurece las penas del delito de trata de personas, amplía las causas de vulnerabilidad de las víctimas e introduce el uso de tecnologías como una herramienta para cometer este ilícito. En una conferencia junto al coordinador de Morena, Ignacio Mier, y legisladoras de diferentes bancadas, Trevi destacó la importancia de esta reforma, que modifica una ley que llevaba una década sin cambios significativos. La artista, sobreviviente de este delito, ha sido una voz clave para concientizar sobre esta problemática, incluso inspirando una serie televisiva llamada Ellas soy yo. La reforma aprobada adiciona el uso de tecnologías de la información como parte de los medios para captar víctimas y para llegar a los consumidores de la trata de personas. Además, señala que los refugios que atienden a las víctimas tienen que ser especializados e incorpora como causal de vulnerabilidad la orientación sexual, la identidad de género, la condición de salud y la pertenencia a pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas. Para Gloria Trevi, esta ley en proceso es un paso hacia adelante en la protección de las víctimas y el castigo a los perpetradores. Ella misma declaró que, de haber existido una ley como la que se reformó, no habría pasado por las terribles experiencias que vivió siendo menor de edad. La cantante instó al Senado a no retrasar su aprobación y pidió a los diputados garantizar recursos para su implementación.