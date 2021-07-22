Senadores del PAN y especialistas laborales creen que el periodo de un mes que propuso Monreal no es suficiente. Esta semana Ricardo Monreal, senador de Morena, publicó en sus redes sociales un vid...

Senadores del PAN y especialistas laborales creen que el periodo de un mes que propuso Monreal no es suficiente. Esta semana Ricardo Monreal, senador de Morena, publicó en sus redes sociales un video en que comunica que presentará una iniciativa de reforma al artículo primero transitorio del decreto que reformó diversas leyes en materia de outsourcing.

Este transitorio estipula que la fecha límite para que las empresas realicen los cambios necesarios en sus operaciones es el 1 de agosto de este año. Es decir, la fecha límite es en menos de dos semanas. El senador dijo que luego de reunirse con algunos de los actores económicos afectados por la reforma, y estimar que las empresas están lejos de cumplir con los requisitos que establece la ley tras la reforma, propondrá que la nueva fecha límite sea el 1 de septiembre. Para ello convocará a votar la nueva fecha límite en sesión extraordinaria, que se realizaría entre el 29 y el 30 de julio. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se reunirá el próximo martes para decidir si se convoca a un periodo extraordinario de sesiones para revisar esta propuesta.

Otra propuesta de prórroga

Ayer, la senadora panista Kenia López Rabadán propuso una prórroga hasta el 1 de enero de 2022. De acuerdo con la senadora, un mes no es suficiente para corregir los problemas que se han presentado a las autoridades y a las empresas.

Varios especialista han dicho que el plazo propuesto por Monreal no será suficiente. Por eso, al igual que López Rabadán, han pedido que la entrada en vigor para empresas privadas sea la misma que para el gobierno; es decir, el 1 de enero.

Como señala Reforma, entre los que apoyan esta medida se encuentran Armando Guajardo, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, y Daniel Ordaz, directivo de la empresa de software de recursos humanos Intelexion.

Por otro lado, Diamantina Perales, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), también está a favor de ampliar el plazo. Aunque dijo que un mes podría ser un buen periodo de transición, dijo que los avances no han sido muchos. También dijo que en un proceso tan complejo y con sanciones tan importantes se debe garantizar que los contribuyentes y las autoridades puedan cumplir a tiempo.

Por último, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) anunció en sus redes sociales que está de acuerdo con la propuesta de Monreal. Sin embargo, el organismo también dijo que se debe ampliar lo más posible para asegurar su eficacia.

Con información de Reforma, El Economista y El Universal https://www.reforma.com/proponen-extender-hasta-1-de-enero-plazo-al-outsourcing/ar2225240 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IP-aplaude-iniciativa-de-Monreal-para-ampliar-plazo-de-regularizacion-en-materia-de-outsourcing-20210721-0073.html https://www.eluniversal.com.mx/cartera/contadores-respaldan-propuesta-de-prorroga-para-outsourcing

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