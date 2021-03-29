Además de la falta de registros contables por parte de algunos contribuyentes, los contadores suman un nuevo dolor de cabeza debido a las fallas técnicas del SAT al realizar las declaraciones anuales de sus clientes. Como buen contador, Lalo sabe que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, por lo que se preparó con tiempo para presentar las declaraciones anuales correspondientes al 2020. Pero, como es costumbre, las fallas técnicas del SAT le han hecho vivir un calvario. Sumado a esto, la mayoría de los contribuyentes desean presentar su declaración anual sin inconsistencias y pagar la menor cantidad posible de impuestos, pero pocos guardan toda la documentación necesaria para ello, ni la entregan con tiempo a su contador. Afortunadamente, algunos de los desafíos que enfrentan los despachos contables y profesionales independientes pueden ser solventados o, por lo menos, pueden disminuir su incidencia, con el uso de tecnología innovadora. Declaraciones anuales 2020: 3 retos para los contadores A los problemas típicos de la contabilidad, este año el SAT ha agregado su granito de arena en perjuicio de los contribuyentes. Conoce cuáles son los principales retos que enfrentan los profesionales contables.

Fallas técnicas en el aplicativo

El aplicativo del SAT ha presentado tantas fallas, que los contadores ya pidieron prórroga de 30 días para la presentación de la declaración anual de personas morales. Por mencionar algunas pifias, la aplicación elimina información ingresada entre sesiones de trabajo y no amortiza las pérdidas fiscales anteriores al 2019. Además, presenta errores en el coeficiente de utilidad de las sociedades civiles, el cálculo de las utilidades pagadas en el ejercicio y los pagos provisionales realizados.

Desorden y falta de registros contables

Dada las más recientes políticas fiscalizadoras, es cada vez más frecuente que quienes trabajaron sin contador el ejercicio fiscal anterior, ahora vengan con urgencia a tocar las puertas despachos y profesionales contables. Si bien esto es positivo para el mercado contable, no está de más señalar que, por lo general, estos contribuyentes carecen de un buen registro de sus operaciones diarias, facturas electrónicas, depósitos, comprobantes de pagos, estados financieros y otros documentos indispensables para una declaración anual exitosa. Para resolver este problema, hoy día existen soluciones en la nube como Bind para Contadores, un software contable que brinda a los contadores toda la información y la documentación de sus clientes, de forma ordenada, en tiempo real y desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Si eres un profesional contable, puedes comenzar a utilizar esta herramienta de forma gratuita, tan solo regístrate aquí.

Demora en la entrega de información

Otro de los grandes —y recurrentes— dolores de cabeza que mencionaremos, se origina por los tiempos de espera que sufren los contadores para recibir los documentos de los clientes. Y es que, en plena era digital, muchos contribuyentes se han esmerado en olvidar aquellos documentos pendientes que quedaron de entregar la semana pasada. Sin mencionar los cientos de correos enviados, muchos de ellos sin el archivo anexado correctamente. Al igual que con la falta de registros contables, este problema se resuelve fácilmente mediante la tecnología. Por ejemplo, Bind para Contadores, además de ser gratuito, permite obtener la información bancaria, financiera y fiscal de los clientes en tiempo real. Gracias a su conexión con bancos y la descarga de facturas del SAT, esta plataforma contable permite realizar la conciliación de movimientos en minutos, así como generar al instante los reportes necesarios para las declaraciones anuales 2020 y el resto de las obligaciones fiscales. Si bien parece que las fallas en el portal del SAT son un desafío que inevitable, contadores como Lalo han logrado utilizar la tecnología para su beneficio y la de sus clientes, a quienes pueden entregar un servicio de mayor valor, en menos tiempo. Y claro, con menos dolores de cabeza.