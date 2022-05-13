El aumento de empleos permanentes provino principalmente de la industria manufacturera, que en ese periodo contrató al 47% del total de empleos registrados en el primer cuatrimestre de 2022. La Sec...

El aumento de empleos permanentes provino principalmente de la industria manufacturera, que en ese periodo contrató al 47% del total de empleos registrados en el primer cuatrimestre de 2022. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que en los primeros cuatro meses del año se crearon 391,194 trabajos asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De esta cifra, 67.5 por ciento correspondió a trabajos permanentes, es decir 264,168, mientras que 32.5 por ciento correspondieron a empleos eventuales, tras la reforma al outsourcing que entro en vigor en septiembre pasado. De acuerdo con el portal El Ceo, en el mismo periodo de 2021 se crearon 296,751 empleos formales; en el mismo lapso de 2020 se perdieron 493,746 empleos por la pandemia de Covid-19 y en el 2019 el saldo positivo fue de 299,562. Además, los 264,168 trabajos permanentes registrados de enero a abril representaron el mejor resultado desde 2018 con 303,201 puestos, según reporta el medio. El aumento de este rubro provino principalmente de la industria manufacturera, que en ese periodo contrató a 183,915 trabajadores, es decir 47.0% del total. Otros sectores que registraron saldos positivos fueron servicios sociales y comunales con 58,228, construcción con 50,384 y actividades primarias con 25,559 empleos. De acuerdo con elInstituto del Fondo Nacional del la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hasta el 9 de noviembre en México se crearon 962 mil empleos permanentes, debido a la reforma de subcontratación y a la recuperación económica del país. Con este incremento, la cifra de empleos permanentes llegó a 20.7 millones, con lo que sólo hay una de diferencia de 1.9 millones para alcanzar los niveles que se tenían registrados antes de la pandemia de Covid-19

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Presume SAT más devoluciones de impuestos](https://www.elcontribuyente.mx/2022/05/presume-sat-mas-devoluciones-de-impuestos/)[![](https://www.elcontribuyente.mx/wp-content/uploads/2020/11/SAT-aprovechará-infraestructura-de-plataformas-a-su-favor-1.jpg)

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