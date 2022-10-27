El trámite para corregir esta situación se llama Aclaración Administrativa de Acta, el cual se debe realizar en el Registro Civil correspondiente de cada entidad federativa.

El trámite para corregir esta situación se llama Aclaración Administrativa de Acta, el cual se debe realizar en el Registro Civil correspondiente de cada entidad federativa.

Desde octubre de 2021, se modificaron las reglas para la emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) incluyendo el cambio más importante, que es el relativo a la “CURP certificada”, que consiste en la expedición de la cédula con las siguientes leyendas:

CURP certificada: Verificada con el Registro Civil

CURP certificada: Verificada con la Secretaría de Relaciones Exteriores

CURP certificada: Verificada con el Instituto Nacional de Migración

Este cambio obedece a que anteriormente, eran muchas las dependencias las que emitían este documento, y para evitar que hubiera dobles claves o errores, el Registro Nacional de Población (RENAPO) unificó una sola CURP, la cual está cotejada con la base de datos.

¿Qué es la CURP certificada?

En el caso de la CURP verificada por el Registro Civil, significa que la dependencia comprobó que la clave tiene asociada o vinculada el acta de nacimiento de una persona mexicana que esté en la Base de Datos Nacional del Registro Civil (BDNRC).

Cabe resaltar que las CURP certificadas incluyen, abajo del cuadro de información, una leyenda que dice “CURP certificada: verificada por el Registro Civil”.

De acuerdo con un artículo de Fiscalia, dependiendo del fin que se le dará, podrá estar verificada por el Registro Civil, por la Secretaría de Relaciones Exteriores o por el Instituto Nacional de Migración. En el caso de la CURP verificada por el Registro Civil significa que la dependencia comprobó que la clave tiene asociada o vinculada el acta de nacimiento de una persona mexicana que esté en la Base de Datos Nacional del Registro Civil (BDNRC). Aquí te decimos cómo descargarla.

¿Qué características tiene una CURP verificada?

Los elementos que el RENAPO estableció para hacer de este archivo un documento verificado y certificado son los siguientes:

Nombre del documento

Logo oficial de la Secretaría de Gobernación

Nuevo Formato utilizado únicamente por registros civiles.

Clave Única de Registro de Población

Folio

Códigos QR

Claves de corrección y de certificación ante el Registro Civil.

Leyenda de protección de datos.

El elemento más importante que comprueba la certificación es una leyenda que se encuentra en el documento en la parte inferior derecha, la cual debe decir “CURP certificada: verificada con el registro civil”.

¿Por qué la CURP no aparece como certificada?

De acuerdo Fiscalia, muchas personas que han consultado su CURP han constatado que no está certificada, lo que les impide llevar a cabo diversos trámites ante instituciones gubernamentales. La causa de este problema generalmente se debe a algún problema con el acta de nacimiento, o bien, a algún error en la propia CURP. Si el problema fuera originado por alguna situación del acta de nacimiento, puede deberse a que existen errores en el documento o que no ha sido digitalizada. Si no hay problema con el acta de nacimiento, el problema puede deberse a datos erróneos en la CURP, mismos que deberán corregirse para solucionar esta situación.

¿Cómo corregir esta situación?

El trámite para corregir esta situación se llama Aclaración Administrativa de Acta, el cual se debe realizar en el Registro Civil correspondiente. Para facilitar dicho trámite, en la página oficial de la RENAPO es posible encontrar la base de datos de los registros civiles del país. Ahí es posible ubicarlos e, incluso, se proporciona el teléfono de cada uno de ellos. El primer paso para solucionar esta situación es ubicar llamar para solicitar los requisitos, documentos a presentar y monto del pago de derechos que corresponda. Es importante destacar que cada entidad federativa tiene sus requisitos y modalidad para realizar el trámite; en la mayoría de los casos es presencial y en otros pudiera ser mediante ventanilla digital. En este enlace podrás encontrar los enlaces a cada estado, en donde se puede obtener el listado de oficialías del Registro Civil y sus medios de contacto: Si no hay errores en el acta de nacimiento, el problema puede deberse a datos erróneos en la CURP, mismos que deberán corregirse para solucionar esta situación. El Registro Nacional de Población (RENAPO) pone a disposición de la ciudadanía un sitio en Internet para tramitar la modificación o corrección de la CURP. Los requisitos pueden consultarse en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/tramites/ficha/modificacion-o-correccion-de-la-curp/SEGOB171