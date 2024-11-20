El SAT y la ANAM intensifican la supervisión fiscal y aduanera en el AIFA, verificando el cumplimiento de nuevas disposiciones de comercio exterior y combatiendo el abuso del régimen “minimis”

El SAT y la ANAM intensifican la supervisión fiscal y aduanera en el AIFA, verificando el cumplimiento de nuevas disposiciones de comercio exterior y combatiendo el abuso del régimen “minimis”

El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, y el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Andre Foullon Van Lissum, realizaron una visita al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para verificar la correcta implementación de las recientes disposiciones fiscales y aduaneras en materia de comercio exterior.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que esta supervisión forma parte de las acciones derivadas de las modificaciones normativas implementadas en octubre de 2024, diseñadas para fortalecer la fiscalización y combatir prácticas de contrabando.

Nuevas medidas y auditorías en comercio exterior

Entre los cambios destacados se encuentran:

Obligaciones para plataformas de comercio electrónico : Las nuevas disposiciones establecen requisitos más estrictos para las empresas que comercializan productos internacionales, buscando garantizar el cumplimiento fiscal.

: Las nuevas disposiciones establecen requisitos más estrictos para las empresas que comercializan productos internacionales, buscando garantizar el cumplimiento fiscal. Revisión a empresas de mensajería y paquetería : Se implementaron auditorías específicas para asegurar que las mercancías importadas cumplan con las normativas fiscales y aduaneras.

: Se implementaron auditorías específicas para asegurar que las mercancías importadas cumplan con las normativas fiscales y aduaneras. Supervisión del régimen “minimis”: Este esquema, que exime ciertos productos de impuestos si están por debajo de un umbral de valor, ahora está sujeto a controles más rigurosos para prevenir su abuso como estrategia para evadir el pago de impuestos como el IVA y el impuesto general de importación.

Coordinación interinstitucional para un comercio exterior seguro

Ambas autoridades enfatizaron la importancia de la colaboración entre el SAT y la ANAM para establecer un comercio exterior ordenado y transparente. Las auditorías y revisiones tienen como objetivo no solo prevenir la evasión fiscal, sino también facilitar procesos más claros y seguros para importadores y exportadores.

El SAT recalcó que continuará fortaleciendo las medidas de control y supervisión en puntos estratégicos como el AIFA.