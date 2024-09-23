¿Tienes adeudos con el Infonavit? El programa “Cumplamos Juntos” te ofrece una oportunidad única para reducir tus multas y ponerte al corriente El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para l...

¿Tienes adeudos con el Infonavit? El programa “Cumplamos Juntos” te ofrece una oportunidad única para reducir tus multas y ponerte al corriente El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) está enviando invitaciones automáticas a los patrones para informarles sobre adeudos pendientes, incluso aquellos que ya han prescrito. Si eres uno de ellos, ¡no te alarmes! Existe una forma de reducir tus deudas: el programa “Cumplamos Juntos”.

¿Qué beneficios ofrece ‘Cumplamos Juntos’?

Según Fiscalia, este programa permite a los patrones acceder a una reducción del 100% de las multas y su actualización, siempre que se paguen los adeudos en una sola exhibición. Este es un gran beneficio para quienes desean regularizarse sin enfrentar enormes pagos por sanciones.

¿Cómo funciona el programa?

Para acceder a los beneficios del programa, debes cumplir con las siguientes condiciones:

Pagar la totalidad de los adeudos con el Infonavit.

con el Infonavit. Los descuentos no se acumulan con otros beneficios.

No podrás adherirte nuevamente al programa hasta que pasen dos años desde que pagaste en su totalidad, ya sea en una sola exhibición o en parcialidades.

Además, este programa no incluye deudas relacionadas con ciertos tipos de créditos, como Mejoravit, Rentas o Un Cuarto Más. Solo se aplicarán los descuentos sobre multas generadas por la omisión de aportaciones o amortizaciones.

¿Qué hacer si tienes visitas domiciliarias o revisiones?

Si los adeudos que estás regularizando están relacionados con una visita domiciliaria o revisión de gabinete, estos no podrán beneficiarse de los descuentos del programa. En estos casos, deberás seguir el procedimiento regular del Infonavit.

Pagos y consideraciones importantes

Los pagos en ventanilla se ajustan a los horarios de cada entidad bancaria.

Los cheques certificados o de caja deben estar a nombre de Infonavit .

. No necesitas generar el disco SUA para la individualización de los recursos; el sistema lo hará automáticamente en un plazo de hasta diez días hábiles después de reflejado el pago.

para la individualización de los recursos; el sistema lo hará automáticamente en un plazo de hasta después de reflejado el pago. Evita pagos duplicados: Si realizaste un pago por medio del SUA en las últimas 24 horas, este se verá reflejado después de diez días hábiles, por lo que no debes realizar un nuevo pago por el mismo concepto.

Puedes hacer el pago de tu ficha de la siguiente manera:

Entidades Convenio bancario Transferencia electrónica Banca electrónica Cajero Automático / Cajero depositador App Móvil Cheque certificado o de caja Banco Azteca 777 127180450000007000 Referencia corta: 777 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ BanCoppel DEPOREF 149526 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ BBVA Bancomer CIE 12914002017284100 Referencia corta: 1728415 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ CitiBanamex 8285 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ HSBC RAP 21180550300047500 Referencia corta: 5503 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Santander CLABE 14180655076510600 Referencia corta: 8062 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 7 ELEVEN* - - - ✔ - - Farmacias del Ahorro* - - - ✔ - -

* Únicamente pagos hasta por $5,000.00

Ejemplo de ahorro

Fiscalia presenta un ejemplo en el que un patrón, con un adeudo de más de $4,500 pesos, logra reducirlo a solo $450 gracias al programa. Una oportunidad que no puedes dejar pasar si buscas aliviar tu carga financiera.

¿Cómo acceder al programa?

El mismo sistema del Infonavit te mostrará la opción para acceder al programa y calculará automáticamente los descuentos aplicables. ¡Todo está al alcance de unos clics! Si decides acogerte a “Cumplamos Juntos”, recuerda que estás reconociendo el adeudo total y aceptas no emprender acciones legales en contra del Infonavit por esos montos. En caso de que no cumplas con los pagos completos, el Instituto podrá aplicar el pago, pero sin los beneficios del programa.