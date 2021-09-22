El SAT canceló las cuentas de los Fedatarios Públicos que no presentaron aviso de renovación de vigencia. Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la cancelación de 1,022 cuentas...

El SAT canceló las cuentas de los Fedatarios Públicos que no presentaron aviso de renovación de vigencia. Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la cancelación de 1,022 cuentas de Fedatarios Públicos que estaban inscritos en el Sistema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos. El Sistema se estableció en el 2000 para otorgar cuentas y funciones a los Fedatarios, normalmente notarios y corredores, para que ingresen personal físicas y morales al RFC. De acuerdo con el SAT, hay una probabilidad mayor al 70.1% de que los inscritos por Fedatarios sean factureras o empresas fantasmas, comparados con los que se inscriben en las oficinas del SAT.

No tenían papeles en orden

https://twitter.com/SATMX/status/1440464838111600646 De acuerdo con la Miscelánea Fiscal 2021, los Fedatarios deben presentar el primer aviso de renovación de vigencia durante los meses de junio y julio. En un comunicado, el SAT dijo que hizo una revisión de los trámites de inscripción de estos Fedatarios Públicos. La revisión tomó en cuenta de 2006 hasta abril de 2021 y se enfocó en estos requisitos:

Identificación Oficial de la persona inscrita, que pueden ser los socios y representante legales de la persona morales.

Documento constitutivo debidamente protocolizado de la persona moral.

Solicitud de inscripción al RFC de personas físicas y morales.

Comprobante de domicilio de personas físicas y morales.

Poder notarial para el representante legal de las personas morales.

El Sistema cuenta con un total de 1,766 Fedatarios Públicos. De estos, 744 sí presentaron el aviso de renovación de vigencia a tiempo. De este último grupo, hay tres casos distintos:

403 presentaron el aviso, pero no cumplen con los requisitos, por lo que serán cancelados.

210 sí serán renovados.

131 están pendientes de entregar información adicional.

Por otro lado, 1,022 no presentaron el aviso; además, más de la mitad no presentó la documentación de las inscripciones que realizaron por lo que serán notificados y cancelados.

Aquí puedes ver la lista de fedatarios públicos.

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