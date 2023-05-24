El problema se está presentando con contribuyentes que tienen nombres registrados con comillas, porque ocasiona un error al timbrar el CFDI Los nombres registrados con comillas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) pueden generar problemas al momento de emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o factura electrónica con la versión 4.0. Lo anterior se debe a que sólo introduciéndolo entre comillas es como sería validado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para efectos del timbrado. Si el nombre se registra sin comillas, se rechazaría el timbrado indicando que el nombre no corresponde a aquél asociado al RFC. Además, dentro del archivo XML, el nombre debe ir entre comillas, y el lenguaje XML no acepta las “dobles comillas”. De acuerdo con Fiscalia, la solución es que el contribuyente tramite la corrección del nombre ante el SAT, puesto que esto genera problemas de validación. La consultora indica que existen otros casos de caracteres especiales como comillas sencillas, ampersand (&), u otros caracteres que puede formar parte del nombre y que, por ello, no es posible tramitar una corrección ante el RFC, pues el nombre correcto lleva esos símbolos. En este sentido, Fiscalia indica que una solución alternativa para atacar este problema es el denominado “escape” de caracteres, el cual se hace remplazando el carácter especial con un código computacional, tal como se define en el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), el cual establece lo siguiente: El documento XML debe expresarse bajo el estándar de codificación UTF-8 y en particular se deben usar secuencias de escape cuando en los valores especificados dentro de los atributos del archivo exista alguno de los siguientes casos especiales. En el caso del & se deberá usar la secuencia & En el caso del “ se deberá usar la secuencia ' En el caso del < se deberá usar la secuencia <** **En el caso del > se deberá usar la secuencia > En el caso del ‘ se deberá usar la secuencia ' Ejemplos: Para representar nombre=“Juan & José & “Niño” se usará nombre=”Juan & José & 'Niño'” (Imagen: El Contribuyente) Fiscalia considera importante revisar que esta medida pueda ser implementada en el sistema, para asegurarse que este no contiene restricciones particulares en cuanto al uso de estos símbolos o códigos y, en su caso, realizar las adecuaciones pertinentes para poder manejar estos caracteres en el comprobante fiscal digital.