Las trabas que la autoridad tributaria pone para obtener la devolución de saldo a favor provocan que los contribuyentes desistan de realizarla, afirman especialistas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está utilizando todo tipo de estrategias para aumentar los ingresos, coincidieron especialistas. Entre las acciones que el fisco realiza están: complicar el pago por las contribuciones, prolongar todo el proceso de devolución de impuestos hasta que el contribuyente desista y buscar la forma de que, quienes ya están bajo la lupa fiscal, paguen más, aseguró el especialista Jonathan Torres. En un artículo en el portal Expansión, Torres expuso que en 2021 se incrementaron los días para que el SAT autorice o rechace unadevolución de impuestos, hasta llegar a un total de 80 días hábiles o cuatro meses. De acuerdo con el especialista, esto representa “una eternidad” para las empresas que requieren liquidez o para las personas físicas necesitan que resolver alguna contingencia, con ello, afirma, el proceso desincentiva la solicitud de devoluciones. Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público de México Evalúa, afirma que "es impresionante cómo ha subido la recaudación a partir de eso. La no devolución ha favorecido que el SAT se quede con más recaudación. La autoridad tributaria se ha cobrado más a la mala”. Según datos de México Evalúa, el año pasado el fisco devolvió y compensó 974,000 millones de pesos (mdp), es decir 17 por ciento menos (195,000 mdp) que en 2018, último año del sexenio pasado. “Sin revitalizar la economía ni aumentar impuestos, (el fisco) logró extraer de los contribuyentes recursos adicionales, por un monto que hubiera alcanzado para pagar las pensiones de adultos mayores en 2021 (135,000 mdp)” advierte. Como reportamos, al primer trimestre de 2022, el SAT indicó que pagó 193,706 mdp de devoluciones tributarias, 111,128 mdp más que en 2018, equivalentes a un incremento real de 95.4%. En comparación al mismo periodo de 2021, el crecimiento fue de 56,014 mdp. Esto es 31.1% real.
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¿El SAT quiere recaudar impuestos a cualquier precio?
Las trabas que la autoridad tributaria pone para obtener la devolución de saldo a favor provocan que los contribuyentes desistan de realizarla, afirman especialistas El Servicio de Administración T...