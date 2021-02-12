La tecnología sigue avanzando, fomentando nuevas opciones de mercado para los clientes y los comerciantes. Dicho esto, este artículo examinará una revisión de la plataforma comercial Binomo, que ha estado en marcha desde 2014. Cuando se busca la empresa adecuada, es importante entender y conocer la organización a la que se le confían los fondos. Dicho esto, veamos más de cerca el panorama completo de Binomo.com y lo que ofrece.

¿Qué es Binomo y la aplicación de Binomo?

Binomo México es una plataforma de servicios comerciales que permite a los usuarios beneficiarse de movimientos hacia arriba y hacia abajo del activo elegido en un momento determinado. Su objetivo es atraer a todos los comerciantes de cualquier nivel al permitir una utilización fluida de las herramientas comerciales. Dadas las diversas plataformas comerciales que existen, es fundamental que el proceso sea fácil y accesible. El sitio parece ofrecer un servicio seguro y confiable y exige pocos requisitos de negocios para comerciar activos. Una característica a considerar es la Binomo App. La aplicación móvil de Binomo le permite operar cuando desee y donde quiera, lo que puede ayudarlo a obtener ingresos adicionales. Binomo tiene una plataforma de comercio móvil la cual puede descargar en Apple Store si es para iOS o en Google Play Store si es para Android. La gran ventaja que tiene la aplicación móvil es la opción de recibir notificaciones. Las notificaciones pueden ayudarlo a incrementar sus ganancias al avisarle sobre las tendencias del mercado y si cumple con ciertas condiciones anticipadas para operar. Sin embargo, las limitaciones que tiene la app móvil con respecto al sitio web es que los indicadores y herramientas son básicas, donde el sitio web es más completo. ¡Nota! Binomo para PC tiene más herramientas comerciales que la aplicación.

¿Cómo usar la plataforma?

Lo primero que hay que hacer antes de operar con Binomo es registrarse y obtener una cuenta. Este proceso será explicado más adelante. Una vez obtenida la cuenta. Pude comenzar a operar con una cuenta Demo para que se vaya familiarizando con la plataforma. Luego que ya se sienta preparado para operar con fondos reales, debe optar por cambiarse a una cuenta real. Para ello, deberá realizar un depósito mínimo de 10$. Al obtener una cuenta real, ya pude comenzar a emplear estrategias de negocio. ¿Cómo funciona Binomo? Los pasos para cómo usar Binomo con activos en son los siguientes:

Elegir un activo dentro del grupo de los disponibles: para ello deberás pulsar el botón de símbolo “Más” que está en la parte superior izquierda de la pantalla y elegir entre las opciones de activos disponibles. Ingresar el monto de la operación: la operación mínima puede ser de 1$. Determinar el tiempo de ejecución de la operación: el cual puede ser entre 1 y 60 minutos. Aplicar la estrategia adecuada: luego de elegir el activo y haber determinado el tiempo de operación, deberá utilizar los indicadores adecuados para corroborar la información y reducir al máximo el riesgo que puedes correr. Puedes desde cambiar gráficos hasta probar una gran cantidad de herramientas para evaluar la volatilidad de tu instrumento. Realiza el comercio y obtén tus fondos: en este momento debes elegir si el precio subirá o bajará en el activo que seleccionaste. Con el botón verde significa que el activo subirá y el rojo y al activo bajará. Al hacerlo, se dará inicio a la operación. Esperar los resultados del pronóstico: si el pronóstico fue acertado, el comerciante obtuvo un beneficio, al contrario, una pérdida.

Registro e inicio de sesión

El registro en la plataforma es un proceso nada complejo. Para ello deberá entrar al sitio web de la plataforma y realizar los pasos siguientes:

Ubicar el formulario de registro de la página de inicio de Binomo. Ingresar los datos allí solicitados, tales como el correo electrónico más utilizado (login) y una contraseña válida, compuesta por números, letras y símbolos. Escoge el tipo de moneda con la cual vas a trabajar. Ten en cuenta que esta acción no se puede revertir en un futuro. Acepta los términos y condiciones del acuerdo. Pulsa en el botón “Crear una cuenta” y listo, ya puedes a comenzar a operar con una cuenta Demo.

Ahora bien, si ya te sientes listo para operar con fondos reales, deberás realizar un depósito a la plataforma de al menos 10$ y obtener ingresos adicionales.

Depositar y retirar fondos

La administración de la empresa ofrece muchas maneras de realizar un depósito. El broker no cobra una comisión por la transacción, sin embargo, dichos cargos son proporcionados por el sistema de pago. Puede obtener más información sobre todos los métodos para depositar fondos en la sección correspondiente del sitio. Con respecto a los retiros, los tiempos para completar esta transacción van a variar, dependiendo del tipo de cuenta y el método elegido para depositar. Debe tener en cuenta que el mínimo a retirar es de 10$, cumpliendo con ciertas reglas para realizar retiros.

¿Que es Binomo torneos?

Los torneos son otra forma diferente que tiene una plataforma de trading como Binomo. Hay torneos gratuitos y de pago en Binomos, en donde los de pago están disponibles para el propietario de cuentas reales. Para participar en un torneo, el comerciante se debe registrar en la página del torneo y hacer recompras de salto (T) o bien, utilizar el saldo de la plataforma para obtener saldo de torneos.

¿Es seguro Binomo?

Cuando un inversionista aprueba por primera vez una plataforma de negocio, lo primero que se le viene a la mente es si Binomo es seguro o si Binomo es una estafa. Para mitigar esta situación es imperativo que el usuario revise si la plataforma de trading cuenta con una regulación y certificados o auditorías, entre otros. Binomo no es un fraude. En el caso de Binomo, la empresa está regulada bajo la Comisión Financiera Internacional a partir del año 2018 ubicando a la plataforma en el estatus “A”, siendo el máximo otorgado por esta organización. La empresa también está evaluada por la auditora Verify My Trade, asegurando que la empresa cuenta con todos los requisitos legales y funcionales para poder operar en todos los países en donde hace presencia.

Opiniones de los comerciantes

Luzmarina D.: “La primera vez que realice un retiro no fue muy rápido pero el retiro a la final se completó sin inconvenientes” Eduardo F.: “Muy buen bróker con un servicio de atención al cliente aceptable. Te resuelven de dudas de forma casi inmediata”. Marlene G.: “Al principio estaba dudosa por los comentarios sin fundamento, pero me decidí a probar y no me arrepiento. No estoy operado aún con una cuenta real, pero con la demostración he aprendido bastante”

Conclusión

Siempre y cuando se va a negociar con una plataforma de negocios, lo importante es revisar los requisitos de negociación y su legalidad. Con respecto a Binomo, es una excelente opción porque los requisitos de negociación son mínimos, es decir, cualquier usuario de cualquier nivel de experiencia o presupuestaria puede obtener los excelentes beneficios que la plataforma ofrece. La Binomo App es una herramienta muy útil que permite que puedas operar donde quieras que estés y sobre todo estar al tanto de tus operaciones. Pero hay que mencionar que el negocio del trading online es riesgoso si no está preparado y listo para operar. Es recomendable que opere primero en una cuenta Demo para conocer la plataforma y aprender las mejores estrategias de negocio, además de no invertir más de lo que pueda hacer. De esta manera estará listo para operar con fondos reales y obtener ingresos extra reales.