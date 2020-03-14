El Servicio de Administración Tributaria anunció medidas preventivas en materia de seguridad pública ante la pandemia de COVID 19.

En un comunicado difundido por el SAT, esta dependencia anunció que a partir del próximo martes 17 de marzo quedan suspendidos temporalmente y hasta nuevo aviso los servicios en las salas de Internet de las Administraciones Desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios en todo el país. Esta medida a raíz de las recomendaciones para disminuir la propagación del virus COVID-19, emitidas por la Secretaría de Salud el pasado 13 de marzo. Asimismo, el SAT informó que los servicios de “Generación y Actualización de la Contraseña” y la emisión de la “Constancia de Situación Fiscal”, se atenderán exclusivamente previa cita, la cual se puede generar en el portal de Internet en: https://citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx. También, la dependencia dirigida por Raquel Buenrostro recordó a los contribuyentes que los servicios antes citados también se pueden realizar a través del Portal del SAT en: Generación de contraseña: https://www.sat.gob.mx/tramites/38517/generacion-y-actualizacion-de-contrasena-para-persona-fisica Constancia de Situación Fiscal: https://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal.