Después de que se lleven a cabo las elecciones en junio, la Secretaría evaluará si es necesaria o no una reforma fiscal. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Her...

Después de que se lleven a cabo las elecciones en junio, la Secretaría evaluará si es necesaria o no una reforma fiscal. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, dio a conocer que su dependencia está dispuesta a evaluar la posibilidad de una reforma fiscal después de las elecciones de junio. En los últimos años, tanto Hacienda como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el mismo presidente López Obrador han negado que una reforma de este tipo sea necesaria. Hace solo unas semanas, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo que, por los avances en fiscalización, no se necesita una reforma fiscal. Como ejemplo, habló sobre la reforma de 2014, que recaudó 2.4% del PIB. En 2020, sin reforma, el SAT recaudó el equivalente a 2.3% del PIB. Para Buenrostro, esto es evidencia suficiente de que no es vital una reforma.

Esperar a las elecciones

Sin embargo, parece que las cosas están cambiando. Herrera dijo que el proceso electoral será muy competitivo, lo que no permitiría a los legisladores tener una discusión abierta y serena sobre el tema. Hay que recordar que en las elecciones del 6 de junio se renovará la Cámara de Diputados y se votará sobre 15 de 32 gubernaturas. Después de este proceso, Herrera espera que los nuevos legisladores y funcionarios puedan valorar en conjunto el contexto fiscal del país, y si las condiciones permiten hablar de una reforma.

Consecuencias de una reforma

Como explica Reforma, algunos especialistas creen que una reforma fiscal traería una recaudación extra de hasta tres puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). Además, una reforma podría quitar la presión a los grandes contribuyentes. Durante 2020, el SAT se encargó de perseguir créditos fiscales de este sector; sin embargo, algunos especialistas creen que si se mantiene esa estrategia, las empresas podrían optar por cambiar sus planes de inversión. En algunos casos, eso podría terminar afectando la economía del país. Con información de Reforma y El País https://www.reforma.com/evaluara-shcp-tras-elecciones-si-es-viable-reforma-fiscal/ar2141905 https://elpais.com/mexico/2021-03-12/hacienda-abre-la-puerta-a-una-reforma-fiscal-tras-las-elecciones-de-junio.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.