El dictamen fue aprobado con 270 votos a favor, 212 en contra y cero abstenciones, con esto se envía al Senado de la República para su análisis. En menos de tres horas fue aprobado hoy el decreto d...

El dictamen fue aprobado con 270 votos a favor, 212 en contra y cero abstenciones, con esto se envía al Senado de la República para su análisis. En menos de tres horas fue aprobado hoy el decreto de la Ley Federal de Derechos (LFD) con 270 votos a favor por parte de Morena, PVEM y PT, mientras que en contra se pronunciaron las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC. Cabe mencionar que la LFD determina los costos que deben de pagar los ciudadanos por la prestación de servicios que ofrecen las dependencias de la Administración Pública Federal. A partir de 2022, los precios de los pasaportes subirán de la siguiente manera:

Con validez de 10 años. Pasará de 2,848 pesos a 3,506 pesos; es decir, un aumento de 23.45%.

Con validez por seis años. Pasará de 1,845 pesos a 1,998 pesos; es decir, un aumento de 8.33%.

Con validez de tres años. Pasará de 1,345 pesos a 1,471 pesos; es decir, un aumento de 9.4%.

Con validez de un año. Pasará de 645 pesos a 745 pesos; es decir, un aumento de 17%.

De acuerdo con el dictamen, no se había actualizado en 20 años el costo por la emisión de los pasaportes. La ley se aprobó sin cambios en la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado de la República para su análisis y posterior aprobación, con esto, el gobierno federal estima una recaudación por vía LFD de aproximadamente más de 47, 193 millones de pesos, sin embargo, las opiniones fueron divididas.

Critican aumentos

Derivado de esta aprobación, la diputada por parte del PAN, Patricia Terrazas, mencionó que es incomprensible que el gobierno sea insensible y pretenda aumentar el costo de los servicios que presta. "Al igual que las leyes que conforman la Miscelánea Fiscal, la LFD tiene una tendencia totalmente recaudatoria y solo así se entiende que los ingresos esperados por derechos para el ejercicio fiscal 2022 tendrán un incremento real de 7.7%", mencionó la legisladora. Por su parte, la diputada del PRD, Olga Espinoza Morales, dijo que el dictamen de la LFD tiene un objetivo de "obtener recursos de la forma que se pueda", es por esto que menciona que para reactivar la economía es necesario atraer inversión extranjera, así como agilizar los trámites en materia de comercio industrial. El legislador del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, consideró que es un insulto para millones de mexicanos el aumento en el costo de las entradas para los museos: "Si hubo un sector afectado por la pandemia fue el turístico, fueron de los primeros establecimientos en cerrar sus puertas y los últimos en poder abrirlas, ahora no solamente se recargan más en esos establecimientos, sino que además afectan el derecho al acceso a la cultura”, manifestó Barrera. Con información de El Economista y La Razón https://www.eleconomista.com.mx/economia/Diputados-envian-al-Senado-el-dictamen-de-la-Ley-Federal-de-Derechos-20211021-0024.html https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-aprueban-ley-federal-derechos-cambios-senado-456450

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