El Tribunal rechazó las pruebas presentadas por la empresa brasileña, que buscaba evadir las sanciones en su contra.

El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) aprobó por unanimidad, la resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que ordena a la empresa Odebrecht pagar un crédito fiscal por más de 545 millones 783 mil 959 pesos. Durante la Sesión Pública del Pleno Jurisdiccional de la TFJA, el magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, determinó que la empresa brasileña no presentó elementos de prueba para demostrar la insolvencia que le impide cubrir el adeudo fiscal. Asimismo, el tribunal desechó los argumentos que la empresa presentó para evitar las sanciones en su contra, debido a que las pruebas en defensa de la empresa privada resultaron inoperantes. “Se resuelven infundados los argumentos que tildan de ilegales los actos del procedimiento administrativo de ejecución impugnada porque, si bien, mediante un primer procedimiento administrativo de ejecución, practicado el 13 de agosto de 2018, el ejecutor actuante no pudo embargar los bienes de la empresa, lo cierto es que ello se debió a que en el recorrido que se realizó en el domicilio del contribuyente, dicho funcionario no tuvo a la vista bienes suficientes para satisfacer el crédito fiscal; sin embargo, en ningún momento determinó la insolvencia del contribuyente”, concluyó la TFJA de acuerdo con información publicada por La Jornada.