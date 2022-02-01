El SAT informó el sábado que no participa ni promueve la venta de bienes de manera directa, por lo que pidió denunciar estas prácticas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó por la venta falsa de bienes que hacen a su nombre con documentos apócrifos. A través de su cuenta de twitter, advirtió que el fisco no participa ni promueve de manera directa la venta de bienes como vehículos. Además, la autoridad fiscal publicó fotos de los documentos falsos que logró detectar, mismos que han circulado para engañar a los contribuyentes para que realicen depósitos vía transferencia electrónica, y así obtener vehículos con precios accesibles. Asimismo, pidió a la ciudadanía no dejarse engañar y denunciar en caso de que los quieran sorprender con documentos que son falsos para adquirir algún bien. Advirtió que la forma de operar consiste en invitar al contribuyente a pagar un auto en un lapso no mayor a dos horas posteriores a la emisión del supuesto oficio, mismo que promete al solicitante recibir esa unidad vehicular de manera gratis a su domicilio y con garantía de tres meses por escrito.

Recomendaciones

El año pasado, el SAT publicó dos herramientas para validar sitios, correos y redes sociales, en vista de los fraudes que se comenten en nombre del organismo. El primer link es un buscador de correos apócrifos, el segundo es una lista de sitios falsos. Puedes validar sitios, correos y redes sociales aquí: Buscador de correos apócrifos:https://t.co/AV9u7T11Ci Sitios y redes sociales apócrifos:https://t.co/33TTp6LWIp Para verificar la autenticidad de un sitio web, la autoridad fiscal recomienda lo siguiente: Asegúrate de que el sitio que visites, corresponda a la institución que deseas, y que tenga el dominio con la extensión .gob.mx. Verifica que los números telefónicos que aparecen en los sitios web y publicaciones sean de las instituciones oficiales. Nunca aceptes realizar una transferencia bancaria en cualquiera de sus variantes. Si tienes alguna sospecha en cuanto a la identidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, denuncia de inmediato ante el Centro de Operaciones de Seguridad (COSEG) al correo [email protected].

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