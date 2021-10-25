La jefa del SAT dijo que los límites a las deducciones por donativos solamente afectarán a siete personas, todos miembros de la misma familia, y a sus dos donatarias autorizadas. La semana pasada el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Miscelánea Fiscal 2022 con 274 votos a favor y 220 votos en contra con las modificaciones avaladas por la mayoría. Un punto central en la discusión de las últimas semanas consiste en reformar el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). La propuesta busca limitar los donativos que otorgan las personas físicas a entidades autorizadas para emitir recibos deducibles para la base del ISR. Para esto, los donativos se incluirían dentro del Límite Global para Deducciones Personales. Actualmente, el Límite Global para Deducciones Personales establece que una persona física puede deducir lo que resulte menor entre el 15% de sus ingresos acumulables o cinco UMAS (Unidad de Medida y Actualización) elevados al año. Además de este límite, una persona física también puede deducir como donativos, aportaciones adicionales a programas de ahorro para el retiro y colegiaturas, por ejemplo. En total se pueden deducir en el límite global cerca de 163 mil pesos. Además, los donativos y los otros conceptos tienen un límite propio de 7% sobre los ingresos acumulables declarados el año anterior. Sin embargo, la propuesta plantea que los donativos se cuenten dentro del Límite Global para Deducciones Personales. Al final, los legisladores de Morena y sus aliados votaron por mantener la propuesta. La única reserva que se aprobó en este tema es que las aportaciones a fondos de pensiones no se contarán dentro del límite de deducciones.

Límite de deducciones afectará a siete personas

La semana pasada, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), explicó en entrevista con Radio Fórmula el alcance de esta modificación. De acuerdo con Buenrostro, el 96% de las personas físicas donantes entrega recursos por debajo de 30 mil pesos al año; así, el cambio en el tope no afectará. Por el otro lado, el cambio está pensado para el 4% restante, ya que no se sabe con claridad de dónde viene el dinero y llegan a deducir hasta 500 millones de pesos. Por otro lado, esta semana la jefa del SAT dijo que la propuesta en realidad afectará solamente a siete personas de una sola familia. Además, los cambios solamente afectarán a dos donatarias autorizadas en un universo de 10 mil. Durante su comparecencia en la Cámara de Senadores, la jefa del SAT explicó que estos siete contribuyentes inventaron donaciones por más de 730 millones de pesos en 2020 y lograron deducir entre entre 130 y 350 millones de pesos al año. También explicó que estas personas deducen el dinero a través de sus propias fundaciones familiares. Buenrostro dijo que las leyes no le permiten dar más información sobre los siete contribuyentes. Con información de Aristegui Noticias y Reforma https://aristeguinoticias.com/2410/dinero-y-economia/detecta-sat-a-las-siete-personas-que-donan-a-sus-fundaciones-para-deducir-millones-en-impuestos/

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