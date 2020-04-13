En los primeros días de abril, las devoluciones de impuestos crecieron 88%. Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer en su cuenta oficial que las devoluciones de impuestos...

En los primeros días de abril, las devoluciones de impuestos crecieron 88%. Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer en su cuenta oficial que las devoluciones de impuestos crecieron 88% en los primeros cinco días de abril. Según el SAT, entre el 2 y 8 de abril se realizaron 935 mil 373 devoluciones a personas físicas. https://twitter.com/SATMX/status/1249412785555021825 Para muchos otros contribuyentes, la historia es diferente. La semana pasada, el sistema de devoluciones del SAT presentó fallas importantes. Un error en el sistema no permitía a los contribuyentes recibir su devolución de impuestos. Por eso, el fisco anunció que reprocesaría las declaraciones afectadas por los fallos. En sus redes sociales, el SAT dijo que las declaraciones de los primeros días de abril serán reprocesadas. También solicito no realizar declaraciones complementarias. De acuerdo con Mario Barrera, fiscalista en Thompson & Knight, el fisco emitirá el verdadero saldo a favor y la devolución correspondiente. Pero, debido a la falla, no se devolverán los saldos a favor en tres días. Esto había sido prometido por el SAT y por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la Prodecon, estos problemas quedarán resueltos esta semana. En cuanto a la devolución de tres días, la Prodecon está gestionando que se cumpla el plazo comprometido. Aunque la ley dice que el plazo real es de 40 días hábiles.

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