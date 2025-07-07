Los comprobantes de residentes en el extranjero pueden ser deducibles en México si cumplen la Regla 2.7.1.14. Conoce los casos aplicables, los datos obligatorios y la diferencia con plataformas dig...

Los comprobantes de residentes en el extranjero pueden ser deducibles en México si cumplen la Regla 2.7.1.14. Conoce los casos aplicables, los datos obligatorios y la diferencia con plataformas digitales ¿Un proveedor fuera del país te envió su factura y quieres deducirla? La respuesta depende de si cumple la Regla 2.7.1.14. de la Resolución Miscelánea Fiscal. Aunque la Ley del ISR no obliga a un extranjero sin establecimiento permanente a emitir CFDI, el Servicio de Administración Tributaria exige un formato mínimo para que el gasto sea deducible en México.

¿Cuándo aplica la regla 2.7.1.14.?

Servicios prestados por un extranjero a un residente en México.

Venta de bienes ubicados en territorio nacional efectuada por el extranjero.

Arrendamiento de bienes localizados en México otorgado por el extranjero.

Datos que debe contener la factura del extranjero

Dato obligatorio Detalle Nombre, razón social y domicilio del emisor Incluye número de identificación fiscal o equivalente Lugar y fecha de expedición Ciudad y país donde se emitió el comprobante RFC del receptor mexicano Clave de 12 o 13 caracteres Descripción del bien o servicio Cantidad, unidad de medida y concepto detallado Valor unitario e importe total Expresados en número (puedes añadir letra para total) Impuestos trasladados o retenidos Desglosados por tasa cuando aplique

Particularidades para servicios digitales

La Regla 12.1.4. exige a las plataformas extranjeras (streaming, apps, marketplaces) enviar un PDF con IVA separado y los siguientes campos:

Denominación o razón social del emisor

Ciudad y país de expedición

Clave tributaria extranjera

Precio sin IVA y el IVA del servicio

RFC del consumidor mexicano

ISR vs. IVA: implicaciones de validación

ISR: el gasto es deducible si el comprobante cumple la Regla 2.7.1.14., aun sin CFDI local.

el gasto es deducible si el comprobante cumple la Regla 2.7.1.14., aun sin CFDI local. IVA: solo se acredita cuando la operación se grava y el impuesto se desglosa; la factura debe incluir el IVA trasladado en forma expresa.

Consideraciones operativas