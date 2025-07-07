Los comprobantes de residentes en el extranjero pueden ser deducibles en México si cumplen la Regla 2.7.1.14. Conoce los casos aplicables, los datos obligatorios y la diferencia con plataformas digitales ¿Un proveedor fuera del país te envió su factura y quieres deducirla? La respuesta depende de si cumple la Regla 2.7.1.14. de la Resolución Miscelánea Fiscal. Aunque la Ley del ISR no obliga a un extranjero sin establecimiento permanente a emitir CFDI, el Servicio de Administración Tributaria exige un formato mínimo para que el gasto sea deducible en México.
¿Cuándo aplica la regla 2.7.1.14.?
- Servicios prestados por un extranjero a un residente en México.
- Venta de bienes ubicados en territorio nacional efectuada por el extranjero.
- Arrendamiento de bienes localizados en México otorgado por el extranjero.
Datos que debe contener la factura del extranjero
|Dato obligatorio
|Detalle
|Nombre, razón social y domicilio del emisor
|Incluye número de identificación fiscal o equivalente
|Lugar y fecha de expedición
|Ciudad y país donde se emitió el comprobante
|RFC del receptor mexicano
|Clave de 12 o 13 caracteres
|Descripción del bien o servicio
|Cantidad, unidad de medida y concepto detallado
|Valor unitario e importe total
|Expresados en número (puedes añadir letra para total)
|Impuestos trasladados o retenidos
|Desglosados por tasa cuando aplique
Particularidades para servicios digitales
La Regla 12.1.4. exige a las plataformas extranjeras (streaming, apps, marketplaces) enviar un PDF con IVA separado y los siguientes campos:
- Denominación o razón social del emisor
- Ciudad y país de expedición
- Clave tributaria extranjera
- Precio sin IVA y el IVA del servicio
- RFC del consumidor mexicano
ISR vs. IVA: implicaciones de validación
- ISR: el gasto es deducible si el comprobante cumple la Regla 2.7.1.14., aun sin CFDI local.
- IVA: solo se acredita cuando la operación se grava y el impuesto se desglosa; la factura debe incluir el IVA trasladado en forma expresa.
Consideraciones operativas
- Solicita al proveedor extranjero un documento que cubra todos los campos antes de pagar.
- Guarda soporte del tipo de cambio aplicado si la factura está en moneda distinta al peso.
- Evalúa la conveniencia de integrar cláusulas fiscales en contratos internacionales para garantizar la emisión correcta del comprobante.