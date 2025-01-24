El fondo de ahorro es una prestación laboral clave en México, pero su manejo fiscal tiene reglas específicas. Descubre cómo se debe emitir en el CFDI y los requisitos para su deducibilidad

El fondo de ahorro es una prestación laboral clave en México, pero su manejo fiscal tiene reglas específicas. Descubre cómo se debe emitir en el CFDI y los requisitos para su deducibilidad

El fondo de ahorro es una prestación laboral común en México que consiste en un esquema de ahorro conjunto entre el trabajador y el empleador, y normalmente es pagadero a fin de año.

De acuerdo con un texto publicado por IDC Online, como se sabe, toda prestación laboral debe estar desglosada en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina, independientemente de que sea entregado o no el recurso al trabajador.

Pero el texto indica que existen algunos patrones que omiten indicar en el comprobante este concepto al no ser percibido por el subordinado durante el año.

Emisión del CFDI por la entrega del fondo de ahorro

En su texto, IDC Online explicó que algunos empleadores al hacer la entrega del dinero reunido en el fondo de ahorro se preguntan ¿si deben emitir un CFDI por la totalidad del fondo de ahorro?. La respuesta es que si ya se emitió un recibo de nómina desglosando dicho concepto, no se debe emitir otro por la totalidad debido a que se estarían duplicando los ingresos para el empleado. En el supuesto de que se paguen de forma adicional intereses derivados del fondo, el comprobante se generará únicamente por la cantidad que corresponda a los intereses.

Qué manejo debe dársele al fondo de ahorro para efectos del ISR

Además, señaló que las prestaciones de previsión social de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) tienen un límite para considerarse como un ingreso exento para el trabajador. Esto es, cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el monto de la exención exceda de siete veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) elevada al año, únicamente se considerará como ingreso exento una UMA elevada al año. Pero indicó que para el fondo de ahorro no se puede tomar en cuenta dicha limitante, debido a que el Artículo 93, fracción XI, último párrafo, de la Ley del ISR lo exenta en su totalidad, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en esa misma ley .

Requisitos para la deducibilidad del patrón

IDC Online expuso que las aportaciones que el patrón realice al fondo de ahorro sólo pueden deducirse para el ISR cuando se cumplan con los siguientes requisitos: