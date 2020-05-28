En lo que reabren las oficinas para tramitar tu credencial, podrás tramitar una constancia digital del INE como medio de identificación oficial temporal.

En lo que reabren las oficinas para tramitar tu credencial, podrás tramitar una constancia digital del INE como medio de identificación oficial temporal.

¿Y ahora cómo harán para identificarse apropiadamente las personas que no pudieron acudir a los módulos a recoger su credencial de elector o que la perdieron durante el confinamiento por la pandemia? El pasado 15 de mayo, el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la creación de una constancia digital. Este documento servirá temporalmente de identificación para las más o menos 980 mil personas que no han podido recoger o renovar su credencial. Según cálculos del INE, otras poco más de 200 mil ya extraviaron su credencial en los meses que ha durado la contingencia.

¿Para qué sirve la constancia digital?

La constancia digital es un documento en formato PDF (siglas de portable document format) que sirve como identificación oficial; tendrá integrado un código QR para que las instituciones puedan verificar en la base de datos del INE que se trata de quien la porta y tiene una vigencia de tres meses a partir de su fecha de emisión. Solamente se expedirá a favor de los ciudadanos que cuenten con un registro vigente en el padrón electoral: sin embargo no se podrá dar la constancia a los ciudadanos cuya credencial venció en 2018 o antes de ese año. Tampoco tiene validez oficial para votar. A partir del 25 de mayo y hasta el 1 septiembre del presente año podrás tramitarla vía Internet o llamando a INETEL.

Cómo tramitar la constancia digital del INE

Descarga la solicitud de la constancia digital, haciendo clic aquí. Tener a la mano los siguientes datos: nombre completo, fecha de nacimiento, CURP, entidad de nacimiento y como datos opcionales, la clave de elector, el OCR (código de reconocimiento óptico de caracteres), Código de Identificación de credencial (CIC) para poder llenar los datos que se te pide en el formulario descargado. Escanear o tomar una fotografía al formulario y enviarlo al correo electrónico [email protected] El INE comprobará que los datos estén completos y verificará que correspondan al registro vigente en el padrón electoral y la lista nominal. Este proceso podrá tardar entre 3 a 5 días. La institución emitirá tu constancia de ser procedente. Te llegará al correo electrónico que proporcionaste. Imprime la constancia.

También puedes marcar al número 800 433 2000 para solicitar la constancia digital. Es recomendable que tengas a la mano tu acta de nacimiento para brindar los datos que te soliciten, de igual manera te pedirán un correo electrónico para enviarte la constancia si procede la solicitud.

Preguntas frecuentes sobre la constancia digital

En su cuenta de Twitter, la institución respondió a las preguntas que pudieran tener los mexicanos para tramitar la constancia digital: ¿Es segura la constancia digital del INE para identificación durante la contingencia por COVID-19? La constancia es segura y las instituciones públicas y privadas podrán verificar tus datos electrónicamente mediante una aplicación. ¿Puedo votar con la constancia digital? No, solamente sirve para identificarse al momento de realizar un trámite. Si solicito la constancia, ¿aún tengo que tramitar o recoger la credencial para votar? Una vez que los módulos reabran actividades estás obligado a tramitar, recoger o actualizar tu datos según sea tu caso. ¿Puedo solicitar un cambio de domicilio en la constancia digital? No, debido que en la constancia se expide con los datos del padrón electoral, cuando se reanuden actividades podrás acudir al módulo para solicitar el cambio. ¿Puedo tramitar más de una constancia? No es necesario, la constancia se te enviará a través de correo electrónico y podrás imprimirla las veces que consideres necesario. https://twitter.com/INEMexico/status/1264670759898607616

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