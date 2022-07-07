La afirmación de la jefa del SAT es correcta pero la referida constancia es el documento idóneo para obtener los datos obligatorios para la facturación 4.0 El 27 de junio, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que solicitaría a la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, explicar por qué se tomó la decisión de establecer los requisitos de nombre, código postal y régimen fiscal en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su versión 4.0. López Obrador dijo que en caso de que estos requisitos estén complicando las cosas para los contribuyentes, debe eliminarse. “Que venga (la jefa del SAT) y que además nos informe sobre cómo va la recaudación y por qué tomaron esta decisión, porque el propósito es simplificar. A lo mejor había fugas y no se está permitiendo la evasión fiscal, pero que nos explique (...) Si sólo complica las cosas a los contribuyentes, pues, que se quite", declaró el presidente de México. López Obrador se refirió en su discurso a la “Constancia de Situación Fiscal” como un requisito en específico. De acuerdo con Fiscalia, en realidad, los requisitos a que se hace alusión son al nombre, código postal y régimen fiscal del receptor del CFDI. Y estos requisitos, se corroboran idealmente con la Constancia de Situación Fiscal, aunque no es la única vía.

El SAT nunca pidió una Constancia de Situación Fiscal

En este contexto, el 5 de julio, Buenrostro Sánchez comentó ante los medios de comunicación lo siguiente: "El SAT nunca pidió una Constancia de Situación Fiscal ¿Nosotros para qué querríamos una? No tiene ningún sentido”. Fiscalia señaló que la afirmación de la jefa del SAT es correcta, pero consideró que el punto no es ese, y el punto central no debe perderse de vista. Lo anterior se debe a que uno de los nuevos requisitos del CFDI 4.0 consiste en que el nombre y el código postal del receptor del documento coincidan al punto y coma con los registrados en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y el documento idóneo para hacer esta comprobación es la referida constancia. Fiscalia aclara que la Constancia de Situación Fiscal no es la única vía para comprobar que los datos son los correctos, pero se asegura que es la idónea. El problema es que el trámite para solicitarla hace que su obtención se complique. Fiscalia señaló que el punto no es que el SAT haya o no haya solicitado la Constancia de Situación Fiscal. Esto se debe a que el problema son los requisitos de la nueva versión del CFDI 4.0. Por eso, considera que el SAT debería flexibilizar esos requisitos, si se quiere evitar un caos a partir del 1 de enero de 2023.