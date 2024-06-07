Según el último informe del SAT, la recaudación tributaria de México ha experimentado un notable crecimiento del 5.5% en el primer semestre de 2024 Durante la conferencia matutina del presidente Ló...

Según el último informe del SAT, la recaudación tributaria de México ha experimentado un notable crecimiento del 5.5% en el primer semestre de 2024 Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, se presentaron cifras destacadas sobre la recaudación tributaria del Gobierno Federal de enero a junio de 2024. Según los datos proporcionados, la recaudación alcanzó los 2 billones 135 mil pesos, reflejando un incremento real del 5.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Detalle de la recaudación por concepto

A continuación, se muestra una tabla detallada de los ingresos del Gobierno Federal desde enero hasta junio de 2024, comparándolos con los del mismo periodo del año anterior. Este desglose ayuda a entender mejor las fuentes de ingreso y las variaciones año tras año.