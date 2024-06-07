Según el último informe del SAT, la recaudación tributaria de México ha experimentado un notable crecimiento del 5.5% en el primer semestre de 2024 Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, se presentaron cifras destacadas sobre la recaudación tributaria del Gobierno Federal de enero a junio de 2024. Según los datos proporcionados, la recaudación alcanzó los 2 billones 135 mil pesos, reflejando un incremento real del 5.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Detalle de la recaudación por concepto
A continuación, se muestra una tabla detallada de los ingresos del Gobierno Federal desde enero hasta junio de 2024, comparándolos con los del mismo periodo del año anterior. Este desglose ayuda a entender mejor las fuentes de ingreso y las variaciones año tras año.
|Concepto
|Junio
|Enero - junio
|Variación nominal (mdp)
|Variación real (%)
|2023
|2024
|2023
|2024
|TOTAL DE INGRESOS
|17,380
|7,991
|2,265,776
|2,385,567
|119,791
|0.6
|TRIBUTARIOS
|9,663
|5,105
|1,934,151
|2,135,670
|201,519
|5.5
|ISR
|3,429
|3,049
|1,181,636
|1,221,597
|39,961
|-1.2
|IEPS
|3,782
|2,107
|157,415
|265,963
|108,548
|61.5
|IVA
|281
|-2,384
|514,910
|556,908
|41,998
|3.4
|COMERCIO EXTERIOR
|1,388
|1,909
|38,109
|49,964
|11,855
|25.3
|ACCESORIOS
|743
|405
|31,607
|31,812
|204
|-3.8
|OTROS IMPUESTOS
|10
|18
|10,475
|9,427
|-1,047
|-14.0
|NO TRIBUTARIOS
|7,747
|2,886
|331,625
|249,897
|-81,728
|-28.0