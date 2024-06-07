Según el último informe del SAT, la recaudación tributaria de México ha experimentado un notable crecimiento del 5.5% en el primer semestre de 2024 Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, se presentaron cifras destacadas sobre la recaudación tributaria del Gobierno Federal de enero a junio de 2024. Según los datos proporcionados, la recaudación alcanzó los 2 billones 135 mil pesos, reflejando un incremento real del 5.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Detalle de la recaudación por concepto

A continuación, se muestra una tabla detallada de los ingresos del Gobierno Federal desde enero hasta junio de 2024, comparándolos con los del mismo periodo del año anterior. Este desglose ayuda a entender mejor las fuentes de ingreso y las variaciones año tras año.

Concepto Junio Enero - junio Variación nominal (mdp) Variación real (%)
2023 2024 2023 2024
TOTAL DE INGRESOS 17,380 7,991 2,265,776 2,385,567 119,791 0.6
TRIBUTARIOS 9,663 5,105 1,934,151 2,135,670 201,519 5.5
ISR 3,429 3,049 1,181,636 1,221,597 39,961 -1.2
IEPS 3,782 2,107 157,415 265,963 108,548 61.5
IVA 281 -2,384 514,910 556,908 41,998 3.4
COMERCIO EXTERIOR 1,388 1,909 38,109 49,964 11,855 25.3
ACCESORIOS 743 405 31,607 31,812 204 -3.8
OTROS IMPUESTOS 10 18 10,475 9,427 -1,047 -14.0
NO TRIBUTARIOS 7,747 2,886 331,625 249,897 -81,728 -28.0