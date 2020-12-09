El Inegi reveló también, entre otros muchos datos, la proporción de empresas que quebró, así como cuántas empresas recurrieron al trabajo en casa para seguir operando durante la pandemia. Alrededor de 1 millón de negocios quebraron al cierre de septiembre de 2020 derivado de la pandemia por COVID-19. Se estima que a la fecha sobreviven en el país 3.9 millones de negocios. Esto, de acuerdo a la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en la Empresas (ECOVID-IE) 2020, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), En el mismo entorno pandémico, se crearon 619 mil 443 establecimientos nuevos, que hoy representan el 12.75% de la población de negocios del país. La encuesta estimó que 86.6% de 1 millón 873 mil 564 empresas en el país tuvieron alguna afectación a causa de la pandemia; casi 7% menos con respecto a la primera edición de la encuesta, en la que 93.2% de las empresas reportó haber tenido alguna afectación. Respecto a apoyos recibidos por parte del gobierno federal, según los datos del Inegi sólo el 5.9% de las empresas reportó haber tenido algún crédito en el mes de agosto, en comparación con el de abril que fue de 7.8%. Es decir, que el 92.2% no recibió ayuda de ninguna índole respecto al mismo periodo: nueve de cada 10 negocios.

Los negocios que migraron hacia el home office

algunas empresas en México recurrieron al esquema de home office o trabajo en casa para evitar los contagios entre los trabajadores. Sin embargo, no todas las empresas lo hicieron en la misma proporción, concentrándose el uso de esta modalidad laboral sobre todo en las grandes empresas. El citado estudio, reveló que la modalidad de teletrabajo ha sido aprovechada por el 11.2% de las microempresas y por 19% de las pequeñas y medianas empresas. Por el otro lado, entre las grandes empresas ha sido adoptado por el 45%. José Arturo Blancas Espejo, director general de Estadísticas Económicas del Inegi, explicó en conferencia de prensa que “el trabajo en casa a nivel nacional es 12%, pero es casi el 45% de las empresas grandes las que ya tienen trabajo en casa y lo piensan adoptar de manera permanente”. Es decir, unas nueve de cada 20 empresas.

Comercio electrónico

Asimismo, la encuesta indicó que las empresas del país tuvieron que implementar las ventas por internet; según el estudio, ocurrió así con la mitad (49.1%) de las microempresas, otro tanto (46.1%) de las PyMES y 4 de cada 10 (37.1%) de las grandes empresas que planean adoptar de manera permanente esta medida operativa. Otras medidas permanentes adoptadas por las empresas para enfrentar la pandemia son la oferta de nuevos bienes y servicios; 33.2% de las empresas que han hecho esto son microempresas; 2.9% son pymes y 16.2%, grandes. La adopción de otros turnos de trabajo ha sido aceptada por cerca de la mitad (48.7%) de las grandes empresas, con 38.1% de las pymes y 27% de las microempresas. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/estados-unidos-intervendria-en-mexico-si-no-respeta-los-derechos-de-las-empresas-estadounidenses-partido-democrata/ Con información del Inegi.

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