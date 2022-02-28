La utilidad operativa acumulada anual de la empresa el año pasado fue de 22 mil 183 millones de pesos. La empresa mexicana de medios de comunicación tuvo una caída de 21.3% hasta los 9,042.3 millones de pesos, desde los 11,492 millones de pesos que reportó en el mismo periodo del año anterior. Además, Televisa hizo un pago de impuestos durante el cuarto trimestre de 2021, lo cual impactó su flujo operativo. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Televisa pagará 15, 000 millones de pesos en impuestos por la fusión entre la empresa y Univisión para crear su plataforma ViX, la cual estará disponible el 31 de marzo.

El impacto de la fusión de TelevisaUnivision

En abril, El Contribuyente reportó que el tamaño de las operaciones por la fusión de Televisa y Univision será de unos 100 mil millones de pesos y tendrá una audiencia potencial de 600 millones de personas en todo el mundo. Lo anterior, constituye la totalidad del mundo hispanohablante, entre los que están los 165 millones de mexicanos en México y Estados Unidos. “Televisa mantendrá el 46% de las acciones y los otros dueños serán Google, que es una importante empresa de comunicación, Soft Bank, un fondo japonés de tecnología, Searchlight Capital, que es un fondo de inversión de Eric Zinterhofer, y el fondo que dirige Wade Davis con alta experiencia en la industria de medios”, explicó el mandatario en abril del año pasado.

Televisa reduce su flujo de operaciones

Esta semana la televisora explicó que, para el primer trimestre de 2022, la fusión ya podrá tener resultados positivos e incrementar sus ingresos derivados de los rendimientos de la inversión en acciones preferentes emitidas por TelevisaUnivision. “En el primer trimestre de 2022, Televisa espera incrementar su efectivo y equivalentes de efectivo en la cantidad de aproximadamente 3,220 millones de dólares, así como incrementar su inversión en acciones ordinarias y preferentes de TelevisaUnivision por un monto de 1,500 millones de dólares y reconocer una utilidad neta por la disposición de su anterior negocio de Contenidos”, precisó la compañía. De acuerdo con su reporte financiero, el flujo operativo de la empresa aumentó 35 por ciento anual en el trimestre, a 15 mil millones de pesos y las ventas de la compañía aumentaron 3.7 por ciento, a 28 mil 812 millones, de octubre a diciembre pasado. Asimismo, para el acumulado anual, la utilidad neta de Grupo Televisa fue de 5 mil 386 millones de pesos en 2021, frente a una pérdida neta de mil 250 millones el año anterior. Además, Televisa comentó que su segmento de publicidad aumentó 7.2% al generar 7,103 millones de pesos, esto gracias que la mayoría de nuestros clientes del sector privado buscan posicionar sus marcas, productos y servicios frente a los consumidores. Este incremento, provocó que también la compañía pasara de una pérdida neta de 1,250 millones de pesos en el último cuarto de 2020 a una utilidad neta de 5,386 millones de pesos.