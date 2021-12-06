Los cambios específicos para el CFDI o factura versión 4.0 serán dados a conocer el próximo 1 de enero de 2022. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) oficializó el lanzamiento de la actual...

Los cambios específicos para el CFDI o factura versión 4.0 serán dados a conocer el próximo 1 de enero de 2022. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) oficializó el lanzamiento de la actualización a la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Se espera que las modificaciones tengan dos orígenes distintos: las que se derivan de la Reforma Fiscal 2022 y las que surgen de la evolución del CFDI 3.3 a su versión 4.0, de acuerdo con un comunicado de Aspel, empresa de software. En este sentido, el documento indica que es necesario que tanto las empresas como las personas físicas conozcan qué significan estos cambios y cómo podrían impactar en su actividad fiscal tras entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2022.

Cambios en el CFDI versión 4.0

Aspel expuso, entre otros, los siguientes cambios provenientes de la Reforma Fiscal al Código Fiscal de la Federación (CFF):

La adición y eliminación de atributos para efectos de la emisión de comprobantes de exportación y facturación a través de adquirientes de bienes que no sean enajenables, domicilio fiscal del receptor, el régimen fiscal e información de cada concepto para determinar si es o no objeto de impuestos.

La relación de más de un CFDI con los comprobantes originales para una mejor trazabilidad operativa.

Habrá nuevas reglas de validación y nuevos catálogos de conceptos.

Para la cancelación de documentos, se incorporan validaciones con un catálogo que precise el motivo de esta acción y el campo para la captura del folio fiscal que sustituya al documento invalidado.

La adición de validaciones para permitir la cancelación de un CFDI —solamente en el mismo ejercicio en donde se haya emitido—.

La inclusión de información para los comprobantes globales que emitirán los contribuyentes del nuevo Régimen Simplificado de Confianza que estará vigente desde el 2022.

Comprobante de retenciones e información de pagos

Por otra parte, el documento señala que los ajustes resultantes de la actualización a la versión 4.0 del CFDI también se reflejarán en dos documentos complementarios:

La actualización del comprobante de retenciones e información de pagos a la versión 2.0, la cual ahora incluirá el domicilio fiscal del receptor, un nodo para relacionarlo con el CFDI correspondiente, así como nuevos catálogos y reglas de validación.

El complemento de recepción de pagos que incluirá cambios en los conceptos de los impuestos, así como nuevas reglas de validación y catálogos.

Las modificaciones al CFDI 4. 0 ayudarán en la determinación de impuestos

Asimismo, Luis Velasco, estratega contable de Aspel, expuso que “estas modificaciones ayudarán a facilitar, entre otras cosas, las declaraciones relacionadas con las ventas que se pagan de manera diferida, permitiendo identificar el CFDI del cual surge la operación; además de contar con mejores controles en la determinación de impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se causa con base en el flujo de efectivo”. Sin embargo, señaló que las empresas están en el proceso de implementar otras medidas en materia de comprobación fiscal, como el complemento Carta Porte, también vigente a partir de enero del 2022, agregó el especialista de Aspel.

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