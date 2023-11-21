La prima vacacional no se modificó con la reforma de “Vacaciones dignas” que entró en vigor en enero de 2023, por lo que hay una iniciativa para crecerla al 50% Desde el 1 de enero de 2023, los tra...

La prima vacacional no se modificó con la reforma de “Vacaciones dignas” que entró en vigor en enero de 2023, por lo que hay una iniciativa para crecerla al 50% Desde el 1 de enero de 2023, los trabajadores del sector privado fueron beneficiados por una reforma con la que se incrementó el número de días de vacaciones en México. Con la reforma, el periodo vacacional quedó de la siguiente manera:

Cuando se cumpla un año de servicio, se tendrá derecho a 12 días de vacaciones por lo menos. Antes el mínimo era de 6 días

A partir del segundo año de trabajo y por cada año subsecuente, aumentarán en 2 días las vacaciones, hasta llegar a 20.

A partir del quinto año de servicios, el periodo vacacional aumentará en 2 días por cada 5 años de servicios.

Iniciativa para incrementar la prima vacacional

En lo que respecta a la prima vacacional que se devenga con motivo del periodo de vacaciones, los trabajadores tienen derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios correspondientes al periodo de vacaciones. Pero el artículo señala que la diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, del Partido Acción Nacional (PAN), está impulsando una iniciativa para incrementar la prima vacacional al 50%. Además, la propuesta busca establecer que los patrones efectúen el pago de la prestación en la fecha de inicio del periodo de vacaciones que corresponda.

¿Cómo va la iniciativa del aumento a la prima vacacional?

Actualmente, las Comisiones de la Cámara de Diputados están analizando la iniciativa. Fue recibida en la sesión de la Comisión Permanente el pasado jueves 24 de agosto de 2023. El especialista César Aguilar del blog Soy Conta recordó que la prima vacacional no se modificó con la reforma de “Vacaciones dignas” que entró en vigor en enero de 2023. El primer periodo ordinario de sesiones comienza el 1 de septiembre de cada año y concluye, a más tardar, los días 15 de diciembre. Esto a excepción del año de sucesión del Poder Ejecutivo, cuando el periodo inicia el 1 de agosto y puede extenderse hasta el 31 de diciembre. El segundo periodo abre el 1 de febrero y cierra, como máximo, el 30 de abril de 2024. [mc4wp_form id=1230]