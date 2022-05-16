Por tercer año consecutivo se rompió récord en cuanto al monto pagado al fisco mediante la figura de acuerdos conclusivos, en el primer cuatrimestre del año. En el primer cuatrimestre del año, la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) registró un aumento de 17.47 por ciento de contribuyentes que acudieron para buscar un acuerdo para regularizar su situación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con Reforma, esta cifra creció en comparación con el mismo lapso de 2021, lo que representa un récord de cerca de 2 mil 600 solicitudes de contribuyentes que buscaron de enero a abril acuerdos conclusivos de auditorías del SAT a través de la Prodecon. En entrevista con el diario, Miguel Ángel Izquierdo Flores, director nacional de acuerdos conclusivos de la Prodecon, explicó que desde el 2014 hasta el pasado 6 de mayo, la Prodecon ha intervenido en 16 mil 857 gestiones para acercar a los contribuyentes con el SAT en el trámite de acuerdos conclusivos. Ademas, la Procuraduría recientemente informó que a través de la figura de acuerdos conclusivos, por tercer año consecutivo se rompió récord en cuanto al monto pagado al fisco federal por los contribuyentes durante los primeros cuatro meses del presente año. Esto al superar la cantidad de 12,089 millones de pesos. A través de un comunicado, la Procuraduría explicó que dicha cifra representa aproximadamente el 57% del total enterado durante todo el 2021, mediante esta figura alternativa de solución de controversias. Cabe resaltar que la Procuraduría brindó en los primeros cuatro meses del año cerca de 19 mil asesorías a personas físicas para presentar la declaración anual, principalmente a pensionados, jubilados y asalariados, de acuerdo con Reforma. Asimismo, Izquierdo Flores dijo al diario que, en total, sumaron 105 mil 545 servicios brindados en todo el país en ese periodo. "Si seguimos con esta tendencia en el 2022 será el año en que más solicitudes de acuerdos conclusivos habremos recibido de manera histórica, pues ya rebasamos en el cuatrimestre la cifra nacional del 2017, cuando recibimos 2 mil 451 solicitudes", dijo en entrevista con el medio. De acuerdo con Expansión, en el primer cuatrimestre de 2022, la Procuraduría brindó 105,545 servicios en sus 30 delegaciones y oficinas centrales, destacando el monto acumulado por acuerdos conclusivos y el número de asesorías a personas físicas durante el periodo de Declaración Anual del ejercicio fiscal 2021.