El SAT rompió el su récord de más declaraciones anuales de personas morales para el primer trimestre del año. Según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se presentaron 7.2% más de...

El SAT rompió el su récord de más declaraciones anuales de personas morales para el primer trimestre del año. Según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se presentaron 7.2% más declaraciones anuales de personas morales en el primer trimestre de 2020 que en el mismo periodo de 2019. Es decir, en los primeros tres meses del año, se presentaron 620 mil declaraciones anuales. En cambio, en el mismo periodo de 2019, se presentaron 579 mil. De acuerdo con el SAT, esto es un nuevo récord en la presentación de declaraciones anuales de personas morales. Tan solo en el mes de marzo, se presentaron 536 mil declaraciones. Esto es un incremento de 11% frente a las 482 mil de marzo de 2019. En el caso de las personas físicas, el SAT también ha conseguido buenos resultados este año. Este 1 de abril, en su cuenta oficial de Twitter, el SAT dio a conocer que rompió el récord de declaraciones en un mismo día. Se registraron más de 900 mil declaraciones. Además, según datos preliminares de abril, se han registrado 32% más declaraciones que en 2019.

Se rompieron récords con todo y cuarentena

De acuerdo con el SAT, nunca se había visto un incremento de más de 30% en un año. Todos estos récords son más impresionantes si tomamos en cuenta que, debido a la pandemia por Covid-19, varios contribuyentes pidieron prórrogas al SAT.

Al final, el fisco solamente otorgó la prórroga para las personas físicas. En el caso de las personas morales, el SAT dijo en un comunicado que el pago de impuestos era necesario para combatir la enfermedad: "De acuerdo con la directriz de mantener la operación de las instituciones esenciales del Estado mexicano, hemos diseñado planes específicos para nuestras actividades sustantivas, para enfatizar en el término esencial, ya que, con una recaudación óptima, lograremos contar con mayores recursos para comprar ventiladores, equipo médico, insumos, así como medicamentos que serán vitales para atender a la población durante la crisis sanitaria. Además, las contribuciones serán indispensables para mantener la operatividad de los programas sociales dirigidos a la población más vulnerable".

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