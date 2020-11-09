Si te interesa saber cómo puedes deducir impuestos a través de tu automóvil, aquí te lo decimos. Es posible deducir tu auto para pagar menos impuestos, pero para ello hay que cumplir algunos requi...

Si te interesa saber cómo puedes deducir impuestos a través de tu automóvil, aquí te lo decimos. Es posible deducir tu auto para pagar menos impuestos, pero para ello hay que cumplir algunos requisitos. De entrada, es necesario que el auto sea indispensable para el desarrollo de tu actividad económica. De lo contrario, el SAT te podría rechazar esa deducción. Adicionalmente deberás estar inscrito ante Registro Federal de Contribuyentes del SAT para el cumplimiento de tus obligaciones. Los regímenes que pueden hacer estas deducciones son los de personas morales y personas físicas con actividad empresarial. Asimismo, en el caso de que el vehículo cumpla con los requisitos de la autoridad fiscal para ser deducible de impuestos, el contribuyente que haga la enajenación deberá generar comprobantes fiscales electrónicos (CFDI) de los gastos a deducir. Es necesario que el medio se pago sea bancarizado, por lo que si el pago se hace en efectivo la deducción no será posible.

Límites a la deducción de un auto

Si tu auto es nuevo:

Impulsado por un motor a gasolina o diesel. El monto máximo deducible es de 175 mil pesos.

Si es un auto eléctrico, híbrido o a hidrógeno se puede deducir hasta 250 mil pesos.

En caso de que el auto sea adquirido a través del endoso de factura no será candidato a este beneficio fiscal.

En caso de ser usado:

Se puede deducir hasta 175 mil pesos, siempre y cuando sea con motor a gasolina o diesel.

Si el auto es rentado:

Hasta 200 pesos diarios en autos con motor a gasolina o diesel.

Hasta 285 pesos diarios si son vehículos eléctricos, híbridos o de hidrógeno.

Mantenimiento y servicios

Por otra parte, también se pueden deducir impuestos de los gastos de mantenimiento y servicios que este genere, y podrás hacerlo de la siguiente manera:

Para el consumo de gasolina

Se acepta sólo si se carga en una estación de servicio ubicada a menos de 50 km a la redonda del domicilio fiscal. Si supera los 50 km, se puede deducir como viáticos. Es importante señalar que que el pago se debe realizar con tarjeta de crédito, débito o vales de gasolina.

No aplica si el uso es para traslado de la casa al trabajo y viceversa, ni para personas físicas dedicadas al arrendamiento de inmuebles.

Mantenimiento preventivo o correctivo

Aplica para los gastos relacionados con compra de refacciones, reparación y cambio de llantas.

En el caso de trámites

Se pueden deducir la verificación vehicular, el pago de tenencia y el seguro sólo si el auto y el trámite están a nombre de la persona registrada en el SAT.

Resguardo

Se puede deducir el pago de parquímetros autorizados por la autoridad, pensión y estacionamientos con su respectiva factura.

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