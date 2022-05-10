Raquel Buenrostro detectó la cancelación de créditos fiscales de manera irregular que pudieron haber hecho funcionarios de la dependencia El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó la detección de cancelaciones de créditos fiscales que se hacían en la madrugada y podrían haberse realizado por funcionarios de la dependencia. Raquel Buenrostro, titular del SAT, dijo en entrevista en el programa Despierta de Televisa, que se han dedicado a verificar los servicios tecnológicos del fisco, por lo cual han detectado la cancelación de créditos fiscales de manera irregular. “Encontramos muchas cancelaciones de créditos fiscales de manera irregular donde el sistema a las 00:00 horas de la noche los borraba y detectamos invasiones que podían ser, tanto de funcionarios como de un origen externo” dijo en entrevista con los conductores de Televisa, Danielle Dithurbide y Enrique Campos.

Fugas de datos

La información que tiene el SAT no sólo consiste en los ingresos que los contribuyentes obtienen, sino la información de sus gastos, sus créditos fiscales, sus cuentas bancarias y, más sensible aún, sus datos biométricos. Recientemente, la titular del órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico informó sobre una fuga de datos en la que por lo menos 40 mil personas accedieron a datos de contribuyentes. De acuerdo con La Jornada, la reciente fuga de datos del SAT se prolongó entre 10 y 15 años y la información estuvo expuesta a 250 personas en entidades federativas, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Instituto Nacional Electoral. “Cuando nosotros llegamos todos los servicios tecnológicos (del SAT) estaban en manos de terceros, entonces hemos traído a los servicios al control del gobierno y hemos hecho las denuncias correspondientes” dijo Buenrostro en entrevista con Televisa. En enero, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó de sitios web que venden paquetes de datos personales, con lo que atentan contra la privacidad, intimidad y seguridad de la ciudadanía.