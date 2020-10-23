Te decimos los pasos que tienes que seguir para volver a usar tu contraseña para emitir comprobantes fiscales. Según la interpretación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon),...

Te decimos los pasos que tienes que seguir para volver a usar tu contraseña para emitir comprobantes fiscales. Según la interpretación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), el SAT sólo puede restringir la contraseña de un pagador de impuestos para efectos de la emisión de CFDI, por lo que podrá seguirla usando para otros fines, como el cumplimiento de sus obligaciones ante el fisco El argumento de la Prodecon deriva de una consulta planteada a esa Procuraduría por un contribuyente, en lo referente al alcance del último párrafo de la regla 2.2.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020. El contribuyente podrá volver a hacer uso de su contraseña apegándose a lo contenido en la ficha de trámite 296/CFF del SAT “Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa que motivó que se le haya restringido temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición del CFDI en términos del artículo 17-H Bis del CFF”.

¿Cómo hacer la aclaración?

Para hacer la aclaración ante el SAT necesitas seguir los siguientes pasos, contenidos en la ficha 296/CFF:

Entra al portal del SAT en la siguiente dirección e introduce tu RFC y contraseña. Selecciona los apartados: Servicio por Internet/Aclaraciones/Solicitud. Posteriormente, en el renglón “Trámite” selecciona la etiqueta señalada por la autoridad como motivo de la restricción temporal del CSD. En el formulario electrónico, en el campo “Asunto”, escribe “Eliminar la restricción temporal de CSD”, “Desahogo de requerimiento” o “Solicitud de prórroga”, según se necesite. En el campo “Descripción” señala los argumentos que subsanen la irregularidad detectada o se solicita la prórroga para aportar la información. Envía el trámite. Imprime y guarda el número de folio y el acuse de recibo.

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