“Vivir sin preocupaciones económicas no es una utopía, sino una elección respaldada por acción consciente y educación financiera”

La educación financiera es una práctica clave para el referente en desarrollo empresarial, Ernesto Reséndiz, debido a una vivencia personal que marcó su estabilidad económica, dado que perdió sus ingresos principales, cerró oficinas y vendió su patrimonio entre 2005 y 2008. Esta etapa marcó el inicio de su camino hacia la plenitud financiera, cimentado principalmente por el aprendizaje y la disciplina. Debido a este hecho, convirtió su experiencia en un motor de cambio, con el cual empezó a ayudar a otros emprendedores para que no repitieran sus errores. A raíz de esta idea, fundó Smart+, un plan de transformación financiera, que impulsa un crecimiento sostenible para impactar positivamente su entorno y la sociedad, el cual ha logrado impactar a miles de personas. El mensaje del empresario es claro: “Vivir sin preocupaciones económicas no es una utopía, sino una elección respaldada por acción consciente y educación financiera”.

Educación financiera como herramienta de empoderamiento

La propuesta del fundador y visionario de Smart+, Ernesto Reséndiz, parte de una premisa contundente: la falta de educación financiera es una de las principales causas de inestabilidad económica, especialmente entre emprendedores y PyMES, ya que el 33 % de ellas cierran en el primer año de operaciones. Desde Smart+, el líder en educación financiera ha promovido un modelo dividido en tres fases — Aprende, Crece y Diversifica —, que busca empoderar y transformar a las personas para que tomen el control de sus finanzas y alcancen la plenitud financiera. Asimismo, a través de Smart+ Academy, los participantes adquieren habilidades prácticas para organizar su economía y planificar inversiones bajo decisiones informadas. Especialmente, una de sus prioridades es erradicar la creencia de que acceder a un crédito es la única alternativa para impulsar un negocio. Al respecto, Reséndiz asegura: “Iniciar un emprendimiento sin educación financiera es una práctica costosa y de alto riesgo”. Por esta razón, la educación financiera es fundamental para enseñar a los emprendedores a planificar, presupuestar y reinvertir sus ganancias, con la finalidad de hacer crecer sus finanzas y que consigan ejecutar estrategias independientes a la deuda. Además, este proceso de aprendizaje no se limita al ámbito técnico; también contempla el desarrollo personal, la inteligencia emocional y la formación de liderazgo. En palabras del propio Reséndiz: “Haz que cada paso y peso cuente”. Esta frase resume su filosofía de vida financiera consciente, en la que cada decisión económica debe estar alineada con objetivos personales e, incluso, comunitarios.

Capitalización sin deuda: una alternativa sostenible

Ernesto Reséndiz López es creador del sistema de “capitalización sin deuda”, el cual transforma el desarrollo empresarial y permite a emprendedores y pequeñas empresas crecer a partir de la inversión estratégica, en donde se les guía en la búsqueda de oportunidades de inversión dentro de su propio negocio, como la mejora de procesos, la innovación en productos o servicios y la expansión a nuevos mercados. Ernesto Reséndiz opina que “un negocio que comienza sin deudas tiene una base más firme para enfrentar los desafíos del mercado y generar valor a largo plazo”. Del mismo modo, mantiene la convicción de que una buena educación financiera ayudaría a que un mayor porcentaje de PyMES logre consolidarse en México, ya que solo el 35 % sigue funcionando después de 5 años. Aunado a lo anterior, su Plan de Transformación Financiera ofrece acciones importantes y muy concretas:

aprende a pagar tus deudas

crece tu patrimonio

y diversifica en proyectos productivos

Dicho enfoque ha sido fundamental para la consolidación de Smart+ como una gran referencia en la promoción de la educación financiera en América Latina. Actualmente, cuenta con presencia en más de 17 países, donde ha acompañado a miles de emprendedores a lograr la plenitud financiera.

Ernesto Reséndiz y su visión empresarial con propósito social

Para Ernesto Reséndiz López, el éxito financiero va de la mano con un compromiso social profundo. Su propuesta no se enfoca únicamente en la acumulación de riqueza, sino en el desarrollo humano integral. Sostiene que la educación financiera debe ser accesible para toda la sociedad desde edades tempranas e integrarse en la formación universitaria. Sumado a ello, señala que es necesario promover una cultura de inversión estratégica y consciente. Indica: “Si nos educaran para invertir, sería distinta la sociedad”. Bajo esta mentalidad, Smart+ no solo ofrece conocimientos financieros, sino que actúa como catalizador de cambio social. Asimismo, aprovecha la tecnología para impulsar la educación en finanzas, lo que incluye cursos en línea, aplicaciones móviles y plataformas interactivas que permitan a los usuarios aprender a su propio ritmo e intereses. A través de cursos, como “Educación financiera para el mundo de hoy” y su programa “Armonía Financiera”, el promotor del crecimiento sin deuda fomenta hábitos saludables en la gestión del dinero y visibiliza el impacto emocional e, incluso, el origen psicológico de las deudas. De la misma manera, su modelo híbrido integra prácticas que permiten a los alumnos aplicar lo aprendido mediante juegos de rol y talleres prácticos. La meta es formar ciudadanos libres, informados y preparados para tomar decisiones financieras que mejoren su calidad de vida y la de su entorno.

Impacto y legado en la comunidad de Ernesto Reséndiz

El liderazgo de Ernesto Reséndiz López ha trascendido lo empresarial para convertirse en un agente de transformación cultural. Su filosofía, basada en la acción consciente, la autosuficiencia financiera y la responsabilidad social, ha inspirado a una generación de emprendedores y empresarios a construir su bienestar económico sin caer en el endeudamiento. “Si crees que invertir es solo para personas con grandes cantidades de dinero, te equivocas”, afirma. Bajo esta convicción, ha promovido la democratización del acceso a la educación financiera, desmitificando conceptos erróneos y acercando herramientas útiles a quienes más las necesitan. A través de Smart+, Ernesto Reséndiz ha sembrado una semilla que sigue creciendo. Su propuesta continúa evolucionando, incorporando tecnologías emergentes, Inteligencia Artificial e impulsando modelos de negocio sostenibles y autogestionables; todo esto con un objetivo claro: que cada persona, sin importar su contexto, pueda trazar un camino hacia la plenitud financiera.