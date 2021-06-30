El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que mantendrá medidas preventivas, para evitar la concentración de personas y la propagación del virus.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que mantendrá medidas preventivas, para evitar la concentración de personas y la propagación del virus.

El 29 de junio, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) publicó dos acuerdos generales relativos a la reanudación de plazos y las medidas necesarias para reactivar la totalidad de sus actividades. Esto en el contexto de la contingencia provocada por COVID-19. Se trata de los acuerdos generales 5/2021 y 6/2021, que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En los documentos, el CJF indicó que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, por lo que resulta necesario dar continuidad a las medidas preventivas adoptadas por el CJF. Con los acuerdos, el CJF amplía las medidas preventivas del 1 de agosto de 2020 al 16 de agosto de 2021, y establece horarios y turnos para el trabajo presencial, para evitar la concentración de personal. Los acuerdos indican lo siguiente:

Acuerdo General 5/2021

El Acuerdo General 5/2021 reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, para quedar como sigue: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus COVID-19, del 3 de agosto de 2020 al 16 de agosto de 2021 a las 8:00 am, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente acuerdo”.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.

Segundo. Publíquese en el DOF, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el portal del CJF en intranet e internet.

Tercero. Se mantiene el periodo de receso para la segunda quincena de julio, que comprende del 16 de julio al 1 de agosto de 2021.

Cuarto. A partir del 1 julio de 2021, el turno de guardia para la recepción de asuntos en días y horas inhábiles se regirá conforme al sistema de turno de guardias de juzgados de distrito publicado en el enlace: http://www.cjf.gob.mx/sistemaTurnosGuardias.htm.

Quinto. Se mantiene la distribución de los órganos jurisdiccionales en los ocho grupos generados según la división en turnos matutino y vespertino, y de cada uno en cuatro bloques de horarios, conforme al Anexo 1 del Acuerdo General 21/2020, cuyo contenido está disponible en el siguiente enlace: https://www.cjf.gob.mx/2020/distribucionOJ.pdf.

Acuerdo General 6/2021

El Acuerdo General 6/2021 reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del CJF, para quedar como sigue: "Artículo 1. Vigencia. Con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus que ocasiona la enfermedad COVID-19, las labores de las áreas administrativas del CJF se sujetarán a las siguientes modalidades durante el período comprendido del 1 de agosto de 2020 al 16 de agosto de 2021 a las 8:00 am".

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.

Segundo. Publíquese en el DOF, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el portal del CJF en intranet e internet.

Tercero. Se mantiene el periodo de receso para la segunda quincena de julio, que comprende del 16 de julio al 1 de agosto de 2021.

Puedes ver el Acuerdo General 5/2021 aquí y el Acuerdo General 6/2021 aquí / Fecha de publicación: 29 de junio de 2021.

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