Te decimos las formas en las que Raquel Buenrostro puede mejorar la recaudación sin necesidad de implementar una reforma fiscal. La semana pasada Raquel Buenrostro fue ratificada como jefa del Serv...

Te decimos las formas en las que Raquel Buenrostro puede mejorar la recaudación sin necesidad de implementar una reforma fiscal. La semana pasada Raquel Buenrostro fue ratificada como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En este nuevo cargo, una de sus mayores preocupaciones debe ser la baja recaudación del país. El Paquete Económico 2020 estima niveles de recaudación que corresponden a un crecimiento de 2% de la economía. El problema es que la mayoría de los expertos no da más de 1%. Además, los principales impuestos han caído. El ISR tuvo una caída de 1.6% frente a lo logrado en 2018. Por el otro lado, el IVA cayó 3.7%. El Paquete Económico dice que la recaudación debe aumentar 3% en ISR y 3.6% en IVA. Esto equivale a 90 mil millones de pesos más. ¿Cómo los conseguirá Raquel Buenrostro?

Apretar las tuercas al sistema fiscal

Como dice Enrique Quintana en su columna Coordenadas, Buenrostro está estudiando algunas dificultades del sistema fiscal. Así, encontró que actualmente hay 1.6 billones de pesos en litigios derivados de reglas y disposiciones que ya no son pertinentes. Lo que significa que muchas de ellas podrían ser eliminadas en este año.

También podría ir por las personas físicas. Actualmente, del total de ISR, 44.6% viene de las retenciones a los salarios; 49.4%, de las empresas, y solo 2.6%, de personas físicas. Así que podría enfocarse en aumentar estos números.

Raquel Buenrostro podrá ir contra los grandes contribuyentes

Durante su ratificación, Buenrostro dijo que se enfrentaría a los grandes contribuyentes con planeaciones fiscales agresivas. En la mayoría de los casos, estos contribuyentes son los que tienen grandes cantidades en litigios contra el SAT. Al final, a través de sus estrategias, solamente pagan una fracción de lo que deberían.

Con estas estrategias, los grandes contribuyentes pagan 2.2% de ISR cuando deberían pagar una tasa de 35%. Se trata de casi 13 mil empresas que representan el 65% de la recaudación total. Si Buenrostro logra aumentar la tasa de estos contribuyentes, no será necesario implementar una reforma fiscal ni crear nuevos impuestos.

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